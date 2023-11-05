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اليوم.. بدء التسجيل للنسخة الثانية من تحدي النقل

الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل
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 أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم، عن بدء التسجيل في النسخة الثانية من تحدي النقل، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.
ويهدف إلى جمع المواهب الرائدة لتقديم حلول مستدامة وتجربة نقل أكثر فعالية ويسر لجميع الأفراد.اضافة اعلان
ويأتي إطلاق النسخة الثانية بحضور ورعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر.

الهدف من التحدي

 ويهدف التحدي إلى توفير المنافسة بين المتسابقين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ودعم القطاع الخاص، وتبني قدرات المواهب الوطنية.
إلى جانب استثمار التقنية في الحلول الجديدة واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة.
 وتتيح المشاركة في التحدي فرصة التواصل مع 34 مرشدًا خبيرًا و27 محكمًا متخصصًا في مجالات متنوعة.
وسيغطي التحدي مجموعة واسعة من المسارات التي تشمل الخدمات اللوجستية، والنقل العام، والنقل في الحج والعمرة، والنقل في التعليم، والنقل في الصحة، والنقل في السياحة.

جوائز التحدي

 وتتضمن جوائز التحدي مكافآت نقدية قيمة، حيث يحصل الفائز في المركز الأول على 150,000 ريال، والمركز الثاني على 100,000 ريال، والمركز الثالث على 50,000 ريال.
بينما سيحصل الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر على دعم من بنك منشآت، على أن يتم الإعلان عن المرشحين بعد الفرز النهائي في الفترة من 1 - 4 ديسمبر.
 وستقام ورش العمل الافتراضية من 4 حتى 12 ديسمبر، بينما سيكون المعسكر وورش العمل والتحكيم في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر، ليتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي يوم 17 ديسمبر 2023.

النسخة الأولى من تحدي النقل

 يذكر أن النسخة الأولى من تحدي النقل تضمنت عدة موضوعات تشمل السلامة، والنقل العام، والنقل المبتكر، وتكامل أنماط النقل والبيئة.
كما تضمنت النسخة الأولى على خمسة مسارات مع أكثر من 1200 مسجل، وتقدم 34 فريقًا بأفكارهم ومشاريعهم بدعم من 40 مرشدًا ومحكمًا، مما أسفر عن تقديم أكثر من 400 فكرة مبتكرة.
ومن أبرز نماذج النجاح التي ظهرت من هذا التحدي هي "Camion"، التي شاركت في النسخة الأولى وتمكنت من تقديم حلول لوجستية مبتكرة، وباتت الآن من المكتسبات الوطنية النوعية في هذا المجال.

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