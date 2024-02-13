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اليوم.. إعلان نتيجة الاشتراك والتخصيص في صكوك"صح"

صكوك صح1
صكوك صح
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تعلن وزارة المالية والمركز الوطني للدين العام، خلال ساعات حجم الاشتراك والتخصيص للمشتركين في الطرح الأول من الصكوك الادخارية (صح).اضافة اعلان

الإعلان عن أرقام التخصيص في صكوك "صح"

وتتاح فترة الاسترداد لمدة أربعة أيام هي 18 و19 و20 و21 من الشهر الجاري، على أن تودع مبالغ الاستراداد في حسابات المشتركين في 25 من الشهر الجاري.
وتكون الأرباح التي تم تحديدها بواقع 5.64 % مستحقة للصكوك التي يمر عليها عام واحد من تاريخ الشراء، وبالتالي فأن المشتركين الذين يستردون مبالغهم لا يستحقون الأرباح.

الاشتراك في الصكوك من خلال 5 مؤسسات مالية

وتم توفير الطرح الأول الذي لم يعلن عن حجمه في الرابع من فبراير الجاري عبر 5 مؤسسات مالية مرخصة وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.
ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 1000 ريال (قيمة الصك الواحد)، والحد الأعلى 200 ألف ريال، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك.

"صح" أداة ادخارية آمنة متوافقة مع الشريعة

ويعد صح (صكوك حكومية) أداة ادخارية آمنة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتمكين الأفراد من الادخار بمرونة وسهولة من خلال حساباتهم المصرفية الشخصية بخطوات بسيطة لمساعدتهم للوصول إلى استقرارهم وأمنهم المالي.
ويساهم في تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد ورفع معدل الادخار من خلال زيادة نسبة الأفراد المدخرين. ويستهدف تغيير سلوك الأفراد في المجتمع بنقل المعرفة وزيادة الوعي وتعزيز الثقافة المالية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

يقتصر الطرح على السعوديين فقط

ويقتصر الطرح على السعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة، مع ضرورة وجود حساب لدى إحدى المؤسسات المالية التي توفر هذه الصكوك.

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