الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اليورو يسجل 4.12 .. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اسعار العملات
العملات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 30 من نوفمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

الجنيه الاسترليني:

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، كما ارتفع في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.

اليورو يسجل 4.13 ريال


وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال


درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.16 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.76 ريال
 فرنك سويسري: 4.29 ريال

العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

اقرأ أيضا

انخفاض أسعار النفط
11:14 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الخام الأمريكي يقفز عند التسوية .. و"برنت" يسجل 83 دولارا للبرميل

منشآت
9:40 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

3.8 % نموا في عدد المنشآت الصناعية خلال الربع الثالث من 2023

اسعار الاسهم2
5:02 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بعد تداولات بـ 4.8 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا 20 نقطة

صندوق الاستثمارات العامة
4:01 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

في صفقة كبرى.. "صندوق الاستثمارات العامة" يستحوذ على 10% من مطار "هيثرو"

اقرأ أيضا

6.8 مليار ريال حجم التمويل العقاري السكني للأفراد في شهر

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يسجل 4.77 ريال

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 216 ريالاً

بعد الإعلان عن استضافة الرياض لها..10 معلومات تهمك عن القمة العالمية لقادة العقار

تقرير رسمي: نمو الاقتصاد السعودي سينتعش في 2024

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات4 10:25 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يسجل 4.77 ريال

أسعار العملات الريال 11:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يسجل 4.10 ريال

أسعار العملات الريال 10:50 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الإسترليني يُسجل 4.73 ريالًا

اسعار العملات1 10:24 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. اليورو يُسجل 4.11 ريال

اقرأ أيضا

اسعار النفط
7:52 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

توقعات خفض الإمداد تقفز بأسعار النفط.. وبرنت فوق 82 دولارًا

فرص استثمارية في جازان
7:38 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عقود استثمارية بـ 2.6 مليار ريال.. 5 آلاف فرصة استثمارية في جازان

WhatsApp Image 2023-11-29 at 12.58.20 AM
2:03 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

27.7 % تراجعا في حجم التمويل العقاري للأفراد خلال أكتوبر الماضي

سوق الاسهم
4:49 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

سوق الأسهم يرتفع 20.18 نقطة.. بعد ارتفاع أسعار 108 شركة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكني
2:16 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

سكني يوضح أفضل وأسهل طريقة لاحتساب مبلغ الدعم

ضباب كثيف
2:08 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

تحذير من الأرصاد لأهالي منطقة مكة المكرمة: ضباب كثيف يحجب الرؤية

حساب المواطن
2:04 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه من حساب المواطن بشأن تأثير ورقة العمل الحر على الدعم؟

مواقيت الصلاة
1:17 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

الخميس 16 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

حادث سيارة
1:07 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. لفظن أنفاسهن الأخيرة داخل الحافلة .. وفاة 4 طالبات في حادث مروع بالجبيل

وزارة الدفاع
12:01 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم ينتهي اليوم .. وظائف شاغرة بالدفاع الجوي