اليورو يسجل 4.12 .. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 30 من نوفمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
الجنيه الاسترليني:ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، كما ارتفع في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
اليورو يسجل 4.13 ريال
وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12 ريال.
أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.16 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.76 ريال
فرنك سويسري: 4.29 ريال
العوامل المؤثرة في سوق العملاتوتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.