"الوطني" لتنمية القطاع غير الربحي يُدشن مركز الاتصال الموحد

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دشن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم اليوم, مركز الاتصال الموحد، الهادف لتسهيل الوصول والتوسع في تقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع العملاء.





متابعة الطلبات والتعامل مع البلاغات والشكاوى



تطوير وتمكين العمل الغير ربحي



تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة



ويخدم مركز الاتصال الموحد "19918" الكيانات غير الربحية والمهتمين في القطاع وكافة أفراد المجتمع من خلال الرد على استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم ومتابعة الطلبات والتعامل مع البلاغات والشكاوى.ويسعى المركز إلى تطوير وتمكين العمل الغير ربحي من خلال تقديم الدعم والمساندة المباشرة ومنح الراغبين في التواصل تجربة مميزة تُسهم في تقديم الخدمات بمستوى عالي من الاحترافية.ويأتي تدشين مركز الاتصال استكمالاً لشمولية الخدمات والحلول المقدمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتزمًا بتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة وتوسيع نافذة التواصل مباشرة مع العملاء والمهتمين بالقطاع بما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل.