الأربعاء، 21 صفر 1445 ، 06 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"الوطني" لتنمية القطاع غير الربحي يُدشن مركز الاتصال الموحد

7686867
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

دشن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم اليوم, مركز الاتصال الموحد، الهادف لتسهيل الوصول والتوسع في تقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع العملاء.

متابعة الطلبات والتعامل مع البلاغات والشكاوى

 ويخدم مركز الاتصال الموحد "19918" الكيانات غير الربحية والمهتمين في القطاع وكافة أفراد المجتمع من خلال الرد على استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم ومتابعة الطلبات والتعامل مع البلاغات والشكاوى.

تطوير وتمكين العمل الغير ربحي

ويسعى المركز إلى تطوير وتمكين العمل الغير ربحي من خلال تقديم الدعم والمساندة المباشرة ومنح الراغبين في التواصل تجربة مميزة تُسهم في تقديم الخدمات بمستوى عالي من الاحترافية.

تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة

 ويأتي تدشين مركز الاتصال استكمالاً لشمولية الخدمات والحلول المقدمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتزمًا بتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة وتوسيع نافذة التواصل مباشرة مع العملاء والمهتمين بالقطاع بما يسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل.

اقرأ أيضا

تمويل ميسر من الصندوق الصناعي للمشاريع بنسبة 50% من التكلفة

ارتفاع أسعار النفط وقلق في الأسواق من نقص الإمدادات

ترافيجورا: النفط مرشح لارتفاعات سعرية رغم "الهشاشة" (تحليل)

195 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع

روسيا تمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط حتى هذا الموعد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة للعقار 1:36 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

لتأهيل الممارسين.. "هيئة العقار" تُعلن اكتمال الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

اقرأ أيضا

صندوق الاستثمارات العامة
7:27 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع الأهلية

F5NA-z8a4AAGOz7
5:18 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

"سيتي سكيب" انطلاق أكبر معرض عقاري في العالم الأحد القادم بالرياض

اسعار الاسهم
4:55 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

مؤشر الأسهم مستمر في الإنخفاض

مبادرة تحفيز الصناعة
4:48 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة لإصدار شهادة المحتوى المحلي لهذا الهدف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعلانات-المشاهير
11:07 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

علم المملكة
10:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

أهم 10
9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخطار العودة للعمل
9:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

الراتب
9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها