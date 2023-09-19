الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

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الوطني لإدارة الدين يقفل طرح سبتمبر لبرنامج صكوك المملكة المحلية بـ2.451 مليار ريال

المركز الوطني لإدارة الدين
المركز الوطني لإدارة الدين
أ أ
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين, مساء اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2023م, ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال.اضافة اعلان
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.759 مليارات ريال، وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.451 مليار ريال.

تقسيم الإصدارات إلى شريحتين


وأوضح البيان الصادر من المركز أنه تم تقسيم الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.026 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.425 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

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