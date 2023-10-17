الوطنية للإسكان تبدأ تطبيق أقل هامش تمويلي على جميع مشاريعها

أ أ
أعلنت الوطنية
للإسكان NHC عن تطبيق نسبة التمويل المخفضة «أقل
هامش ربح تمويلي» المقدم من صندوق التنمية العقارية.
وتطبق النسبة على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في مختلف مناطق المملكة بنسبة غير مسبوقة تصل لـ 2.59% ولفترة محدودة مع مجموعة من البنوك المحلية.
ويتم تطبيق الحل
التمويلي «أقل هامش ربح تمويلي» عن طريق مصرف الراجحي والبنك الأهلي وبنك الإنماء،
أقل هامش ربح
تمويلي
وذلك امتداداً للشراكة الفاعلة مع الجهات التمويلية في سبيل توفير حلول تمويلية شاملة ومزايا تنافسية تلائم كافة احتياجات العملاء، وتسهم في تسهيل رحلة تملّك المواطنين للمسكن الأول.
وتدعو الوطنية
للإسكان الراغبين في الحجز والشراء في مشاريعها بزيارة موقعها الإلكتروني أو مراكز
سكني الشامل (اضغط هنا).
موقع الشركة الإلكتروني
وتتميز مشاريع
الوطنية للإسكان بتنوعها وتمركزها في مواقع إستراتيجية داخل النطاق العمراني في
مختلف مناطق المملكة.
تميز مشاريع
الوطنية للإسكان
وتعمل على تطوير ضواحي نوعية بمساحات ضخمة ومجتمعات سكنية وفق أفضل المقاييس العالمية، مراعية وفرة المسطحات الخضراء وتكاملية المرافق والخدمات وتطبيق أفضل معايير جودة الحياة.
وأطلقت الوطنية
للإسكان مؤخرًا كونها قائدة التطوير العقاري بالمملكة أكثر من 163 مشروعًا سكنيًا
في ست مناطق مختلفة، لتوفّر أكثر من 154 ألف وحدة سكنية.
163 مشروعًا
سكنيًا في 6 مناطق
وذلك تحقيقًا لإستراتيجيتها في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، لتسرّع من وتيرة استقرار المواطنين
يذكر أن الوطنية
للإسكان NHC تحرص على تعزيز الشراكة الفاعلة مع
مختلف البنوك والمؤسسات التمويلية في إطار التسهيل على المواطنين وتذليل كافة
العقبات التمويلية أمامهم.
تعزيز الشراكة
الفاعلة
الاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%