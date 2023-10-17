الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الوطنية للإسكان تبدأ تطبيق أقل هامش تمويلي على جميع مشاريعها

الوطنية للاسكان
الوطنية للإسكان
أ أ
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أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن تطبيق نسبة التمويل المخفضة «أقل هامش ربح تمويلي» المقدم من صندوق التنمية العقارية.
وتطبق النسبة على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في مختلف مناطق المملكة بنسبة غير مسبوقة تصل لـ 2.59% ولفترة محدودة مع مجموعة من البنوك المحلية.اضافة اعلان


أقل هامش ربح تمويلي

ويتم تطبيق الحل التمويلي «أقل هامش ربح تمويلي» عن طريق مصرف الراجحي والبنك الأهلي وبنك الإنماء،
وذلك امتداداً للشراكة الفاعلة مع الجهات التمويلية في سبيل توفير حلول تمويلية شاملة ومزايا تنافسية تلائم كافة احتياجات العملاء، وتسهم في تسهيل رحلة تملّك المواطنين للمسكن الأول.


موقع الشركة الإلكتروني

وتدعو الوطنية للإسكان الراغبين في الحجز والشراء في مشاريعها بزيارة موقعها الإلكتروني أو مراكز سكني الشامل (اضغط هنا).


تميز مشاريع الوطنية للإسكان

وتتميز مشاريع الوطنية للإسكان بتنوعها وتمركزها في مواقع إستراتيجية داخل النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة.
وتعمل على تطوير ضواحي نوعية بمساحات ضخمة ومجتمعات سكنية وفق أفضل المقاييس العالمية، مراعية وفرة المسطحات الخضراء وتكاملية المرافق والخدمات وتطبيق أفضل معايير جودة الحياة.


163 مشروعًا سكنيًا في 6 مناطق

وأطلقت الوطنية للإسكان مؤخرًا كونها قائدة التطوير العقاري بالمملكة أكثر من 163 مشروعًا سكنيًا في ست مناطق مختلفة، لتوفّر أكثر من 154 ألف وحدة سكنية.
وذلك تحقيقًا لإستراتيجيتها في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، لتسرّع من وتيرة استقرار المواطنين


تعزيز الشراكة الفاعلة

يذكر أن الوطنية للإسكان NHC تحرص على تعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف البنوك والمؤسسات التمويلية في إطار التسهيل على المواطنين وتذليل كافة العقبات التمويلية أمامهم.
الاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%

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