الوطنية للإسكان تبدأ تطبيق أقل هامش تمويلي على جميع مشاريعها

أ أ

أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن تطبيق نسبة التمويل المخفضة «أقل هامش ربح تمويلي» المقدم من صندوق التنمية العقارية.

وتطبق النسبة على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في مختلف مناطق المملكة بنسبة غير مسبوقة تصل لـ 2.59% ولفترة محدودة مع مجموعة من البنوك المحلية. اضافة اعلان





أقل هامش ربح تمويلي





موقع الشركة الإلكتروني





تميز مشاريع الوطنية للإسكان





163 مشروعًا سكنيًا في 6 مناطق





تعزيز الشراكة الفاعلة

