الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون

هيئة الصناعات العسكرية
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

رعى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية.اضافة اعلان

توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة

وتم ذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي، الحدث الدولي الرائد في قطاع الدفاع والأمن الذي تنظمه "الهيئة"، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير 2024م، بمدينة الرياض.
وشملت الاتفاقيات عددًا من المجالات الهامة التي تعزّز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.

توطين منظومة التصنيع الدفاعي

 وتُسهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، فضلاً عن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي.
 وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوجه الإستراتيجي للهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تنمية الاستثمار في القطاع، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من "الهيئة" إلى تحقيق هدفها الرئيس، وهو الوصول إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.
 وبهذه المناسبة؛ أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي وسط مساع حثيثة من "الهيئة" لتطوير وتمكين وتوطين قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز تنافسية قدراته والثقة العالمية في منتجاته.
وأشار إلى أن الهيئة قد عزّزت من هذا المسعى من خلال تطوير برنامج المشاركة الصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمصنعين المحليين والدوليين؛ بهدف توطين القطاع عبر تحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وبناء قدرات صناعية جديدة، ونقل التقنية، وتنفيذ برامج أبحاث وتقنية، وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء شراكات عالمية واتفاقيات مشاركة صناعية.
وبين أن هذه الاتفاقية المُبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية والشركات العالمية؛ ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية، وبناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة، تحقق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في التوطين، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الدفاعية والأمنية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

اقرأ أيضا

نجاح الخطة.. "جلوبال فاينانس": 5% انخفاض الاعتماد السعودي على عائدات النفط

أسعار النفط تُسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ أكتوبر 2023

هل يمكن للمشترك في منتج "صح" الإنسحاب في أي وقت؟ الإجابة بهذا الفيديو

7 خطوات في 30 ثانية تكفي للاشتراك في منتج "صح"

دخلت مرحلة التجارب.. المملكة تكشف عن طائرة "سموم" بإمكانات هائلة (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فيديو 12:52 م الأربعاء، 17 يناير 2024

الفالح: دول الخليج نجحت في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بضعف المعدلات العالمية (فيديو)

WhatsApp Image 2024-01-16 at 5.13.00 PM 6:22 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

وزيرا الاستثمار والمالية: المملكة تنتقل تدريجيا لاقتصاد بعيدا عن الكربون

اقرأ أيضا

GFfCfH-XsAA0YbY
1:22 م الأحد، 04 فبراير 2024

"أمانة الجوف" تطرح أكثر من 700 فرصة استثمارية

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
1:16 م الأحد، 04 فبراير 2024

هل أستطيع تقسيط المستحقات الضريبية والزكوية؟ "الزكاة" تجيب

السلع الغذائية
10:55 ص الأحد، 04 فبراير 2024

أهمها الحبوب واللحوم.. تراجع أسعار السلع الغذائية 10.4%

صكوك صح1
10:46 ص الأحد، 04 فبراير 2024

اليوم.. طرح صكوك "صح" بـ عوائد مجزية وضمان حكومي ومخاطر منخفضة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

images
12:13 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "نيوم" تعلن عن 242 وظيفة بخبرة وبدون للثانوية العامة فأعلى

الزكاة
11:36 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها

ماجد الحقيل الشؤن البلدية
11:10 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

وزير الإسكان: نستعد لإصدر سندات بملياري ريال في السوق الدولية

الكحة2
10:54 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "الصحة" تجيب على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين

هه0ه9
9:11 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية متربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ6 مساءً

أهم 10
9:14 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الرد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد ومحاذير كتابة السيرة الذاتية