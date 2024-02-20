الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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"النقل": 60 يوماً على بدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات

الشاحنات1
الرصد الآلي لمخالفات الحافلات
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للنقل أن الفترة المتبقية لبدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات 60 يوماً، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزاً للسلامة المرورية.اضافة اعلان

60 يومًا لبدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات

وأفادت بأن الرصد الآلي للمخالفات يشمل أنشطة نقل البضائع و تأجير الشاحنات على الطرق البرية، نشاط تأجير الحافلات وحافلات النقل الدولي، حيث سيبدأ التطبيق في" 21 أبريل 2024م.
 وأوضحت الهيئة أبرز المخالفات التي سيتم رصدها التي تتمثل في (تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، تشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، انتهاء العمر التشغيلي للشاحنة أو الحافلة).


تعزيز الجودة الفنية للمركبات

ويأتي تطبيق القرار من منطلق سعي الهيئة العامة للنقل في تعزيز الجودة الفنية للمركبات ، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات والشاحنات.
وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي للمخالفات الشاحنات والحافلات الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور.

تهيئة أنشطة النقل للانتقال إلى التحول الرقمي

وأشارت إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
 وتدعو الهيئة العامة للنقل جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية زيارة موقعها الإلكتروني tga.gov.sa أو تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق منصات التواصل المعتمدة ومركز الاتصال الموحد 19929.

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