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"النقد الدولي": آفاق اقتصاد المملكة أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

صندوق النقد
صندوق النقد الدولي
أ أ
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رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثًا حول نمو الاقتصاد في المملكة، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%.اضافة اعلان

توقعات إيجابية لصندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة

وجاءت توقعات الصندوق الجديدة خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023.
وتوقع الصندوق التعديلات الجديدة عن اقتصاد المملكة وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره؛ مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024.

أسباب النظرة التفاؤلية حول أداء اقتصاد المملكة

وأشار الصندوق إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.

نمو اقتصاد المملكة يعزز ريادة الإقليمية والدولية

وتأتي تلك التوقعات الإيجابية تأكيداً لما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار معزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
 وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بـ 3.1% في العام 2024، وبـ 3.2% في العام 2025.

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