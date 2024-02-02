"النقد الدولي": آفاق اقتصاد المملكة أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

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رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثًا حول نمو الاقتصاد في المملكة، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%. اضافة اعلان





توقعات إيجابية لصندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة



أسباب النظرة التفاؤلية حول أداء اقتصاد المملكة



نمو اقتصاد المملكة يعزز ريادة الإقليمية والدولية



وجاءت توقعات الصندوق الجديدة خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023.وتوقع الصندوق التعديلات الجديدة عن اقتصاد المملكة وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره؛ مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024.وأشار الصندوق إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.وتأتي تلك التوقعات الإيجابية تأكيداً لما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار معزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بـ 3.1% في العام 2024، وبـ 3.2% في العام 2025.