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النفط يغلق على أعلى مستوى في شهرين

ارتفاع أسعار النفط
أسعار النفط
أ أ
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ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين.
جاء ذلك بعدما عزز النمو الاقتصادي الأمريكي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية التوقعات بزيادة الطلب.اضافة اعلان

أسعار النفط

كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.36 بالمئة إلى 83.55 دولار للبرميل عند التسوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.84 بالمئة إلى 78.01 دولار إلى أعلى مستوياته عند التسوية منذ نوفمبر.
وحقق الخامان مكاسب أسبوعية أكثر من ستة بالمئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر بعد بداية الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة نفذت عملية استهدفت ناقلة نفط في خليج عدن، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، مما يزيد من مخاوف اضطراب الإمدادات.
وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من المتوقع ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

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