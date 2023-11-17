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النفط يرتفع 4% عند التسوية

انخفاض أسعار النفط
النفط
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عززت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.اضافة اعلان
يأتي ذلك في ظل رفع روسيا الحظر المؤقت المفروض على صادرات البنزين.

أسعار العقود الآجلة


وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 4.1% بما يعادل 3.19 دولار عند 80.61 دولار للبرميل، لكن العقد انخفض خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1%، لتمتد سلسلة خسائره عبر الأسبوع الرابع على التوالي.
كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير (العقد الأكثر نشاطًا) بنسبة 4% أو 2.95 دولار، ليسجل 76.04 دولار للبرميل، فيما زاد سعر عقد ديسمبر بنسبة 4.1% عند 75.89 دولار، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.65%، مواصلًا اتجاهه الهبوطي للأسبوع الرابع على التوالي.
وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن الحكومة اتخذت قرارًا برفع الحظر المؤقت على صادرات البنزين اعتبارًا من السابع عشر من نوفمبر، والذي تم فرضه في الحادي والعشرين من سبتمبر، ضمن الجهود الرامية لتحقيق استقرار الأسعار داخل السوق المحلية.

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