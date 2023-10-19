النفط يرتفع 2% ومخاوف بشأن الإمدادات العالمية

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ارتفعت أسعار النفط، في نهاية التعاملات، نحو 2 بالمئة، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين.

يأتي ذلك نتيجة سحب أكبر من المتوقع للمخزون الأمريكي، ومخاوف بشأن الإمدادات العالمية بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة. اضافة اعلان





العقود الآجلة لخام



سحب ملايين من براميل النفط



وشهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا قدره 1.60 دولار للبرميل بما يعادل 1.8 بالمئة، مسجلة 91.50 دولار للبرميل عند التسوية.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.66 دولار أو ما يعادل 1.9 بالمئة، مسجلة 88.32 دولار للبرميل عند التسوية.وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة سحبت 4.5 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين.