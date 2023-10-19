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النفط يرتفع 2% ومخاوف بشأن الإمدادات العالمية

أسعار النفط
أسعار النفط
أ أ
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ارتفعت أسعار النفط، في نهاية التعاملات، نحو 2 بالمئة، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين.
يأتي ذلك نتيجة سحب أكبر من المتوقع للمخزون الأمريكي، ومخاوف بشأن الإمدادات العالمية بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة.اضافة اعلان

العقود الآجلة لخام


وشهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا قدره 1.60 دولار للبرميل بما يعادل 1.8 بالمئة، مسجلة 91.50 دولار للبرميل عند التسوية.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.66 دولار أو ما يعادل 1.9 بالمئة، مسجلة 88.32 دولار للبرميل عند التسوية.

سحب ملايين من براميل النفط


وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة سحبت 4.5 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين.

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