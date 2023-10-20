النفط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي خوفًا من فشل التحركات الأخيرة

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حققت أسعار النفط مكاسبها اليوم متجهة صوب تسجيل زيادات للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق صراع إسرائيل وغزة في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





ارتفاع عقد خام برنت 97 سنتًا





1.1% نسبة ارتفاع خام غرب تكساس الأمريكي





عقود ديسمبر القادم الأكثر نشاطًا





ضرب المستشفى وتوقعات الغزو البري





تحركات الفرصة الأخيرة لتجنب ارتفاعات متتالية



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو 1.1% إلى 93.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:03 بتوقيت جرينتش.كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا أو 1.1 % إلى 90.37 دولار للبرميل. ويحل أجل استحقاق عقد شهر نوفمبر اليوم.وسجل عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط 89.36 دولار للبرميل، مرتفعا 99 سنتا أو 1.1 % بحسب رويترز.ويتجه كلا العقدين لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني حيث أدى انفجار في مستشفى في غزة هذا الأسبوع والغزو البري المتوقع للقوات الإسرائيلية إلى زيادة المخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.وتعد التحركات الأخيرة على أكثر من صعيد في محاولة لتهدئة الأوضاع في غزة، الفرصة الأخيرة لعودة السوق إلى مساره الطبيعي، وإلا فإن الأمور تتجه إلى ما هو أكثر من ذلك ببعيد.