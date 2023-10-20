الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

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النفط يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي خوفًا من فشل التحركات الأخيرة

اسعار النفط
أسعار النفط
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حققت أسعار النفط مكاسبها اليوم متجهة صوب تسجيل زيادات للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق صراع إسرائيل وغزة في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


ارتفاع عقد خام برنت 97 سنتًا

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو 1.1% إلى 93.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:03 بتوقيت جرينتش.


1.1% نسبة ارتفاع خام غرب تكساس الأمريكي

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا أو 1.1 % إلى 90.37 دولار للبرميل. ويحل أجل استحقاق عقد شهر نوفمبر اليوم.


عقود ديسمبر القادم الأكثر نشاطًا

وسجل عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط 89.36 دولار للبرميل، مرتفعا 99 سنتا أو 1.1 % بحسب رويترز.


ضرب المستشفى وتوقعات الغزو البري

ويتجه كلا العقدين لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني حيث أدى انفجار في مستشفى في غزة هذا الأسبوع والغزو البري المتوقع للقوات الإسرائيلية إلى زيادة المخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.


تحركات الفرصة الأخيرة لتجنب ارتفاعات متتالية

وتعد التحركات الأخيرة على أكثر من صعيد في محاولة لتهدئة الأوضاع في غزة، الفرصة الأخيرة لعودة السوق إلى مساره الطبيعي، وإلا فإن الأمور تتجه إلى ما هو أكثر من ذلك ببعيد.

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