النفط يرتفع بأكثر من 2%

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زادت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، بدعم تراجع مخزونات الخام الأمريكي 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. اضافة اعلان

يأتي ذلك مع تقييم الأسواق بيانات منصات التنقيب عن النفط حول العالم، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.





صعود النفط



وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.5% بما يعادل 1.17 دولار عند 78.76 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.25%.فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.25% أو 1.62 دولار إلى 73.81 دولار للبرميل، لينهي تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 3%.وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 55 منصة إلى 1739 منصة في ديسمبر 2023، من 1794 منصة خلال نوفمبر، بينما ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بمقدار منصة واحدة عند 501 منصة.