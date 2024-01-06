السبت، 24 جمادى الثانية 1445 ، 06 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

النفط يرتفع بأكثر من 2%

ارتفاع أسعار النفط
النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

زادت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، بدعم تراجع مخزونات الخام الأمريكي 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.اضافة اعلان
يأتي ذلك مع تقييم الأسواق بيانات منصات التنقيب عن النفط حول العالم، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

صعود النفط

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.5% بما يعادل 1.17 دولار عند 78.76 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.25%.
فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.25% أو 1.62 دولار إلى 73.81 دولار للبرميل، لينهي تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 3%.
وأظهرت بيانات "بيكر هيوز" انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 55 منصة إلى 1739 منصة في ديسمبر 2023، من 1794 منصة خلال نوفمبر، بينما ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بمقدار منصة واحدة عند 501 منصة.

اقرأ أيضا

33 شركة عالمية تقرر نقل مقراتها والاستقرار في الرياض.. لهذه الأسباب

أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع في 2024

4 عوامل تضبط أسعار النفط في 2024

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 216.56 نقطة بعد تداولات بـ 9.9 مليار ريال

ميناء ينبع الصناعي يستقبل أول سفينة لشحن السيارات منذ إنشائه

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 10:59 ص الجمعة، 05 يناير 2024

4 عوامل تضبط أسعار النفط في 2024

ارتفاع أسعار النفط 12:33 م الجمعة، 05 يناير 2024

أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع في 2024

أسعار النفط 6:44 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب تطورات الملاحة في البحر الأحمر

أوبك 2 6:41 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

النفط يستقر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة وشكوك حول خفض إمدادات أوبك+

اقرأ أيضا

وزير المالية
2:11 م الخميس، 04 يناير 2024

وزير المالية: 86 مليار ريال الاحتياجات التمويلية لعام 2024

صندوق الاستثمارات العامة
1:32 م الخميس، 04 يناير 2024

"الاستثمارات العامة" يستحوذ على 23.08% من شركة "مبكو" لإنتاج الورق

أسعار النفط
12:21 م الخميس، 04 يناير 2024

أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف حيال الإمدادات

أسعار العملات5
10:51 ص الخميس، 04 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 4 يناير.. الإسترليني يسجل 4.76 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:02 ص السبت، 06 يناير 2024

السبت 24 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

أهم 10
1:08 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. دهس شخصين بالرياض وصواعق رعدية على مكة والسديس يدعو لإغاثة الفلسطينيين

منصة قوى
10:57 م الجمعة، 05 يناير 2024

تنبيه مهم من "قوى" حول التصرف المطلوب عند تأخر تحديث حالة رخصة العمل

حساب المواطن
8:18 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. بشرى من حساب المواطن لأصحاب الأنشطة التجارية بخصوص الدعم

أمطار غزيرة على عسير
7:03 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة وهذه المناطق لـ 11 مساءً

حوادث الطرق1
6:03 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. "مرور الرياض" يقبض على قائد مركبة دهس شخصين وتوفى أحدهما