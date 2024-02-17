النفط يحقق مكاسب جديدة.. وبرنت يتجاوز 83 دولارًا

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط للارتفاع عند تسوية تعاملات الجمعة، لتمتد سلسلة مكاسبها إلى أسبوعين على التوالي.

يأتي ذلك في ظل استيعاب الأسواق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تزامنًا مع تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا.





أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% بما يعادل 61 سنتًا عند 83.47 دولار للبرميل، لتنهي تداولات الأسبوع محققةً مكاسب بنسبة 1.55%.كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.5% أو 1.16 دولار إلى 79.19 دولار للبرميل، ليرتفع منذ بداية الأسبوع الجاري بأكثر 3%، وصعد سعر عقد أبريل -الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.1% إلى 78.46 دولار للبرميل.وأظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز"، أن عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين عند 497 منصة، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر 2023 (494 منصة).