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النفط يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 6% عند التسوية

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للارتفاع عند تسوية تعاملات الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية، مع تقييم الأسواق للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.اضافة اعلان

العقود الآجلة لخام برنت

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 0.7% بما يعادل 56 سنتًا عند 82.19 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ 30 يناير (82.50 دولار)، لتنهي تداولات الأسبوع محققةً مكاسب بنسبة 6.3%.
فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% أو 62 سنتًا إلى 76.84 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية للعقد منذ 30 يناير (77.82 دولار)، ليرتفع منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 6.3%.
وقال وزير الطاقة الهندي "هارديب سينج بوري" إن بلاده ليست قلقة إزاء تخفيضات إنتاج النفط من قبل منظمة "أوبك+"، مشيراً إلى حرية الدول فيما يتعلق ببيع النفط، أو عدم استخراجه من باطن الأرض.
وأظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز"، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة عند 499 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير.

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