النفط يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر

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استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها، اليوم الخميس، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال الجلسة الماضية.
ويسيطر القلق على المستثمرين رغم المكاسب، حول تراجع الطلب والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
ارتفاع العقود
الآجلة لخام برنتوارتفعت العقود
الآجلة لخام برنت 38 سنتًا بما يعادل 0.5 % إلى 74.68 دولار للبرميل، كما علت
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.6 % إلى 69.80 دولار
للبرميل.
وبحلول الساعة (04:09) بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 74.68 دولار للبرميل.
42 سنتًا ارتفاعًا
في أسعار خام غرب تكساسكما ارتفعت
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.6 في المئة إلى
69.80 دولار للبرميل.
وفي الجلسة الماضية، أصيبت الأسواق بالفزع من البيانات التي أظهرت أن الإنتاج الأمريكي لا يزال بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من انخفاض المخزونات.
ارتفاع مخزونات
الوقود أسهم في تراجع الأسعاروأضاف محللو
إيه.إن.زد أن بعض التراجع كان أيضا نتيجة لارتفاع مخزونات الوقود.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين زادت 5.4 مليون برميل إلى 223.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة مليون برميل.
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