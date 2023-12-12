النائب العام: نواصل العمل العدلي الجزائي لإنجاز القضايا بشكل عاجل

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أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب المعجب، على مواصلة
العمل العدلي الجزائي الدؤوب وإنجاز القضايا بشكل عاجل.
التركيز على قضايا الموقوفين والسجناءوركز على قضايا الموقوفين
والسجناء وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، والتحقق
المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم.
وأشاد معالي النائب العام بما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير وعناية فائقة من القيادة الرشيدة وتأكيدهم المستمر على الاهتمام البالغ بالمواطنين والمقيمين.
تسخير الإمكانات لخدمة المواطنين وإنهاء قضاياهمإضافة إلى تسخير جميع الإمكانات التي من شأنها خدمتهم والسهر على راحتهم
وإنهاء قضاياهم وفق النظام بالتعاون المستمر مع جميع القطاعات العدلية والأمنية
وغيرها.
مما يذكر أن معاليه يقوم بشكل دوري بزيارة تفقدية للنيابات العامة بمناطق ومحافظات المملكة للوقوف على جاهزيتها ولقاء منسوبيها والمستفيدين من خدماتها.