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النائب العام: نواصل العمل العدلي الجزائي لإنجاز القضايا بشكل عاجل

المعام نائب
النائب العام
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أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب المعجب، على مواصلة العمل العدلي الجزائي الدؤوب وإنجاز القضايا بشكل عاجل.اضافة اعلان

التركيز على قضايا الموقوفين والسجناء

وركز على  قضايا الموقوفين والسجناء وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، والتحقق المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم.
وأشاد معالي النائب العام بما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير وعناية فائقة من القيادة الرشيدة وتأكيدهم المستمر على الاهتمام البالغ بالمواطنين والمقيمين.

تسخير الإمكانات لخدمة المواطنين وإنهاء قضاياهم

إضافة إلى تسخير جميع الإمكانات التي من شأنها خدمتهم والسهر على راحتهم وإنهاء قضاياهم وفق النظام بالتعاون المستمر مع جميع القطاعات العدلية والأمنية وغيرها.
مما يذكر أن معاليه يقوم بشكل دوري بزيارة تفقدية للنيابات العامة بمناطق ومحافظات المملكة للوقوف على جاهزيتها ولقاء منسوبيها والمستفيدين من خدماتها.

الاستماع لطلباتهم الجزائية وشكواهم

وكان معالي النائب العام قد قام جولة تفقدية للنيابة العامة بمنطقة الرياض، التقى خلالها برؤساء نيابات مدينة الرياض وأعضاء نيابات المنطقة ومنسوبيها.

الأماكن المخصصة لاستقبال المستفيدين

كما زار معاليه الأماكن المخصصة لاستقبال المستفيدين من نيابة المنطقة خاصة المحامين منهم، والتقى بهم واستمع إلى طلباتهم وشكاويهم ووجه بمعالجتها فوراً.

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