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الميزان التجاري للمملكة يقفز 101% في شهرين

الاقتصاد السعودي
الميزان التجاري للمملكة
أ أ
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كشفت تقارير حكومية، أن فائض الميزان التجاري للمملكة في شهر سبتمبر الماضي (فرق قيمة الصادرات السلعية عن قيمة الواردات السلعية) سجل نمواً بنسبة 100.53% مقارنة بشهر يوليو الماضي.اضافة اعلان


بلغت الصادرات 103 مليار ريال

وبلغ الفائض في شهر سبتمبر الماضي نحو 43.74 مليار ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات 103.82 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 60.09 مليار ريال.
وليبلغ إجمالي حجم التجارة نحو 163.91 مليار ريال، بفائض قيمته 43.74 مليار ريال، وفقا لرصد صحيفة "عكاظ".


بضائع بـ 14.5 مليار تعبر ميناء جدة

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 14.5 مليار ريال، بما يعادل 24.1% من إجمالي الواردات في شهر سبتمبر الماضي.
تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 19.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11%، وميناء رأس تنورة بنسبة 6.6%.

67.5% من أجمالي الواردات عبر 5 منافذ

ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.4%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة ما نسبته 67.8% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 19.0 مليار ريال 18.3% من إجمالي الصادرات في شهر سبتمبر الماضي، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات.


أهم 10 دول استقبلت صادرات المملكة

وكانت كل من الهند، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدور العشر نحو 69.7 مليار ريال، تعادل نسبتها 67.1% من إجمالي الصادرات.


12.3 مليار ريال واردات من الصين

وكانت قيمة الواردات من الصين 12.3 مليار ريال تعادل نسبتها 20.5% من إجمالي الواردات، لتستحوذ على المرتبة الأولى لواردات السعودية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.2 مليار ريال، بنسبة 8.7%.

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