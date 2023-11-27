الميزان التجاري للمملكة يقفز 101% في شهرين

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كشفت تقارير حكومية، أن فائض الميزان التجاري للمملكة في شهر سبتمبر الماضي
(فرق قيمة الصادرات السلعية عن قيمة الواردات السلعية) سجل نمواً بنسبة 100.53%
مقارنة بشهر يوليو الماضي.
وبلغ الفائض في شهر سبتمبر الماضي نحو 43.74 مليار ريال، إذ بلغت قيمة
الصادرات 103.82 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 60.09 مليار ريال.
بلغت الصادرات 103 مليار ريال
وليبلغ إجمالي حجم التجارة نحو 163.91 مليار ريال، بفائض قيمته 43.74 مليار ريال، وفقا لرصد صحيفة "عكاظ".
ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى
المملكة بقيمة قدرها 14.5 مليار ريال، بما يعادل 24.1% من إجمالي الواردات في شهر
سبتمبر الماضي.
بضائع بـ 14.5 مليار تعبر ميناء جدة
تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 19.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11%، وميناء رأس تنورة بنسبة 6.6%.
67.5% من أجمالي الواردات عبر 5 منافذومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.4%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة ما
نسبته 67.8% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 19.0 مليار ريال 18.3% من إجمالي الصادرات في شهر سبتمبر الماضي، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات.
وكانت كل من الهند، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين،
وسلطنة عمان، ومصر، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.
أهم 10 دول استقبلت صادرات المملكة
وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدور العشر نحو 69.7 مليار ريال، تعادل نسبتها 67.1% من إجمالي الصادرات.