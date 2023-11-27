الميزان التجاري للمملكة يقفز 101% في شهرين

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كشفت تقارير حكومية، أن فائض الميزان التجاري للمملكة في شهر سبتمبر الماضي (فرق قيمة الصادرات السلعية عن قيمة الواردات السلعية) سجل نمواً بنسبة 100.53% مقارنة بشهر يوليو الماضي. اضافة اعلان





بلغت الصادرات 103 مليار ريال





بضائع بـ 14.5 مليار تعبر ميناء جدة



67.5% من أجمالي الواردات عبر 5 منافذ





أهم 10 دول استقبلت صادرات المملكة





12.3 مليار ريال واردات من الصين



وبلغ الفائض في شهر سبتمبر الماضي نحو 43.74 مليار ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات 103.82 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 60.09 مليار ريال.وليبلغ إجمالي حجم التجارة نحو 163.91 مليار ريال، بفائض قيمته 43.74 مليار ريال، وفقا لرصد صحيفة "عكاظ".ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 14.5 مليار ريال، بما يعادل 24.1% من إجمالي الواردات في شهر سبتمبر الماضي.تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 19.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11%، وميناء رأس تنورة بنسبة 6.6%.ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.4%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة ما نسبته 67.8% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 19.0 مليار ريال 18.3% من إجمالي الصادرات في شهر سبتمبر الماضي، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات.وكانت كل من الهند، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدور العشر نحو 69.7 مليار ريال، تعادل نسبتها 67.1% من إجمالي الصادرات.وكانت قيمة الواردات من الصين 12.3 مليار ريال تعادل نسبتها 20.5% من إجمالي الواردات، لتستحوذ على المرتبة الأولى لواردات السعودية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.2 مليار ريال، بنسبة 8.7%.