الميزان التجاري للمملكة يحقق فائضا 30 مليار ريال خلال شهر

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يبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 178,210 مليار ريال، وحقق الميزان التجاري فائضاً بقيمة 30,401 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م اضافة اعلان





قيمة الصادرات السلعية للمملكة 104 مليار ربال



الدول الخليجية في المرتبة الثانية للجهات المستوردة



الصين الأولى في قائمة المصدرين للمملكة



عبور الصادرات غير البترولية من 32 منفذًأ



وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 104,306 مليارات ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 73,904 مليارات ريال.وتتصدر المملكة مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر، لتستحوذ على ما نسبته 58.8% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 61,367 مليار ريال.وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانياً كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة بلغت 9.9% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 10,334 مليارات ريال.وجاءت ثالثاً، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة بلغت 9,631 مليارات ريال.وجاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.7% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 19,545 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م.وحلت اليابان ثانياً بقيمة بلغت 12,259 مليار ريال، بنسبة 11.8% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وجاءت الهند كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 10,190 مليار ريال.وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 32 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,028 مليار ريال.وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 4,231 مليارات ريال، وبنسبة 19.2%.