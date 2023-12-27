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الميزان التجاري للمملكة يحقق فائضا 30 مليار ريال خلال شهر

اقتصاد
الاقتصاد الوطني
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يبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 178,210 مليار ريال، وحقق الميزان التجاري فائضاً بقيمة 30,401 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023ماضافة اعلان

قيمة الصادرات السلعية للمملكة 104 مليار ربال

وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 104,306 مليارات ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 73,904 مليارات ريال.
وتتصدر المملكة مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر، لتستحوذ على ما نسبته 58.8% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 61,367 مليار ريال.

الدول الخليجية في المرتبة الثانية للجهات المستوردة

وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانياً كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة بلغت 9.9% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 10,334 مليارات ريال.
وجاءت ثالثاً، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة بلغت 9,631 مليارات ريال.

الصين الأولى في قائمة المصدرين للمملكة

وجاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.7% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 19,545 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م.
وحلت اليابان ثانياً بقيمة بلغت 12,259 مليار ريال، بنسبة 11.8% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وجاءت الهند كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 10,190 مليار ريال.

عبور الصادرات غير البترولية من 32 منفذًأ

وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 32 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,028 مليار ريال.
وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 4,231 مليارات ريال، وبنسبة 19.2%.

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