المياه الوطنية: تأهيل وتشغل 4 محطات معالجة بيئية في الرياض

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أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، توقيع عقد مع شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة لتأهيل وتشغيل وصيانة 4 محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي بالرياض، ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل. اضافة اعلان





تفاصيل العقد



تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل



في سياق متصل، أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة "الخريف" عقد التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الرياض – محطات هيت والحائر (الحزمة السادسة) مع شركة المياه الوطنية بقيمة 2.18 مليار ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.وتابعت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إنها استلمت العقد بعد اكتمال التوقيعات من جميع الأطراف المعنية، وأن مدة العقد 15 سنة.وأوضحت أنها ستقوم بتنفيذ أعمال تصميم وإعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الأربعة القائمة في هيت والحائر – الرياض.وأشارت إلى أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي: محطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 1، محطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 2 ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 3 ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الحائر، وتمتد أعمال التصميم وإعادة التأهيل على مرحلتين ولفترة 36 شهرا بالتزامن مع أعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ من بداية العقد ولمدة 15 سنة (180 شهرا).وأضافت أن سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات الثلاث تبلغ 7800 ألف متر مكعب يوميا.وذكرت أن الأثر المالي للمشروع سينعكس في الربع الثاني من عام 2024.