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الموعد والمميزات.. "إنفاذ" يُعلن عن مزاد الشريط التجاري شمال الرياض

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مزاد الشريط التجاري
أ أ
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة المزاد العلني "الشريط التجاري" لطرح 6 أراضٍ تجارية بمساحات إجمالية تتجاوز 26,000 مترٍ مربع.اضافة اعلان

موعد ومكان مزاد الشريط التجاري

وبين أن المزاد العلني يُقام بحي الياسمين الواقع في العاصمة الرياض، وذلك يوم الأربعاء القادم في قاعة عبية نجد للاحتفالات والمؤتمرات.

مميزات عقارات المزاد في الشريط التجاري

 وأوضح أن عقارات المزاد في الشريط التجاري، تمتاز باكتمال خدماتها الحيوية ومواقعها الإستراتيجية والاستثنائية على طريق الملك فهد وطريق العليا شمال مدينة الرياض، وفي محيط أهم وأبرز معالم وطرق الرياض الحيوية والتجارية .

ماذا تعرف عن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"؟

 ويُعدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

تصفية الأصول من العقارات والمنقولات

وعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

 ودعا "إنفاذ" الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات عبر الرابط:infath.sa/auctions، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الموحد.

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