"الموارد": 700 ألف منشأة تستخدم برنامج "حماية الأجور" لدفع رواتب 9 ملايين عامل شهريًا

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أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، أن 700 ألف منشأة تستخدم برنامج "حماية الأجور" أداة رسمية لدفع أجور أكثر من 9 ملايين عامل شهريًا، على ما أفاد في مداخلة مع فضائية "الإخبارية".
فيديو | إسهامات كبيرة لحفظ حق العامل والحد من التستر التجاري..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023
وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي: 700 ألف منشأة تستخدم برنامج "حماية الأجور" أداة رسمية لدفع أجور أكثر من 9 ملايين عامل شهريا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/bLCTKvbcbU
برنامج حماية الأجورويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين).
ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وتم إطلاقه إبتداءً من تاريخ 22\7\1434هـ الموافق 1\6\2013م ليشمل في مرحلته الاولى منشآت الحجم العملاق (3,000 موظف أو أكثر) "كفترة تجريبية".