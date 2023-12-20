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"الموارد": 700 ألف منشأة تستخدم برنامج "حماية الأجور" لدفع رواتب 9 ملايين عامل شهريًا

رواتب - راتب - ريال - وظائف
النظام يرصد عملية صرف الأجور
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أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، أن 700 ألف منشأة تستخدم برنامج "حماية الأجور" أداة رسمية لدفع أجور أكثر من 9 ملايين عامل شهريًا، على ما أفاد في مداخلة مع فضائية "الإخبارية". اضافة اعلان


برنامج حماية الأجور

ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين).
ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وتم إطلاقه إبتداءً من تاريخ 22\7\1434هـ الموافق 1\6\2013م ليشمل في مرحلته الاولى منشآت الحجم العملاق (3,000 موظف أو أكثر) "كفترة تجريبية".

تحديث لنظام حماية الأجور

وقد تم إجراء تحديث جديد للنظام في عام 2017، يتم بموجبه إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت المحدد الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف فيه.
 

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