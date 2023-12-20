"الموارد": 700 ألف منشأة تستخدم برنامج "حماية الأجور" لدفع رواتب 9 ملايين عامل شهريًا

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أعلن وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، أن 700 ألف منشأة تستخدم برنامج "حماية الأجور" أداة رسمية لدفع أجور أكثر من 9 ملايين عامل شهريًا، على ما أفاد في مداخلة مع فضائية "الإخبارية". اضافة اعلان







وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي: 700 ألف منشأة تستخدم برنامج "حماية الأجور" أداة رسمية لدفع أجور أكثر من 9 ملايين عامل شهريا pic.twitter.com/bLCTKvbcbU #الإخبارية فيديو | إسهامات كبيرة لحفظ حق العامل والحد من التستر التجاري..وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي: 700 ألف منشأة تستخدم برنامج "حماية الأجور" أداة رسمية لدفع أجور أكثر من 9 ملايين عامل شهريا #نشرة_النهار December 20, 2023

برنامج حماية الأجور



تحديث لنظام حماية الأجور



ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين).ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.وتم إطلاقه إبتداءً من تاريخ 22\7\1434هـ الموافق 1\6\2013م ليشمل في مرحلته الاولى منشآت الحجم العملاق (3,000 موظف أو أكثر) "كفترة تجريبية".وقد تم إجراء تحديث جديد للنظام في عام 2017، يتم بموجبه إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت المحدد الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف فيه.