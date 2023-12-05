"الموارد البشرية" يعتمد مليار ريال لدعم 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، أن قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة التابعة لبرنامج تسعة أعشار، تجاوزت مليار ريال منذ انطلاق المنصة في العام 2017. اضافة اعلان

وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا حيث تم تعميد ما يقارب من الـ 500 مليون ريال من إجمالي قيمة المشاريع المعمدة في العام 2023.





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