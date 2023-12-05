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"الموارد البشرية" يعتمد مليار ريال لدعم 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة

هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، أن قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة التابعة لبرنامج تسعة أعشار، تجاوزت مليار ريال منذ انطلاق المنصة في العام 2017.اضافة اعلان
وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا حيث تم تعميد ما يقارب من الـ 500 مليون ريال من إجمالي قيمة المشاريع المعمدة في العام 2023.

"فرصة" حلقة وصل بين المورد والمشتري

وتُعد منصة فرصة حلقة وصل بين المورد والمشتري، حيث تمكن المنشآت من الاطلاع وتقديم عروض الأسعار إلكترونيًا في مشتريات القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى تمكينها من طرح عروض الأسعار فيما بينها.
وتضم منصة فرصة أكثر من 27 قطاع وأكثر من 500 جهة كبرى مستفيدة.

تمكين الأعمال بالحوكمة الشفافية

 وتهدف منصة فرصة إلى تنمية وتمكين الأعمال من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية للعروض المقدمة ودعم المحتوى المحلي والربط الإلكتروني لتسهيل تنظيم عمليات الشراء وسهولة التحكم والوصول إلى التقارير والمعلومات عن طريق لوحة بيانات متكاملة.


تغيير ثقافة العمل لدى المجتمع

وتتضمن خدمات برنامج تسعة أعشار مجموعة من الخدمات المبتكرة وهي: منصة فرصة، منصة بحر، منصة زاد، منصة تجار بهدف تمكين الأعمال وتغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع.
وذلك عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الأفراد والمنشآت من خلق فرص ووظائف جديدة بطرق مبتكرة.

مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية

 ويعتبر برنامج تسعة أعشار إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية التي أطلقها في أغسطس 2016 من منطلق رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف.
 ويهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة من الخدمات الرقمية والمبتكرة المتوفرة على الرابط  https://910ths.sa.

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