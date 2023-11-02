"المنافسة" تُحرّك دعاوى جزائية ضد منشآت في قطاع الدواجن والبيض

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، نتائج الدراسة والتحقيق مع (3) منشآت عاملة في قطاع الدواجن والبيض، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين.
وذلك بسبب اتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات.
تحريك الدعوى الجزائية
وقرر المجلس الموافقة على
دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع.
ووافق المجلس على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالهما متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية.
ويعتزم المجلس اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في
احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية
في أنشطة اقتصادية عدة.
إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات
شملت قطاعات: البناء والتشييد، وتشغيل وإدارة خدمات الأعمال، واطلع على نتائج أعمال لجنة التسوية.
وقرر المجلس قبول التسوية مع (10) منشآت في قطاعات عدة، منها: التجزئة،
توصيل الطلبات، الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، السيارات.
قبول التسوية مع 10 منشآت
واستعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.
أبرز قرارات المجلس1ـ تضمين الضوابط التفصيلية للتركز الاقتصادي الموجب للإبلاغ في الدليل
الإرشادي.
2ـ الموافقة على نتائج دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، ومشروع الوثيقة المرافقة لها، ورفعهما للجهات المختصة.
3ـ تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين في قطاع الدواجن والبيض، لاتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات.
4ـ تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالهما متطلبات التسوية.
5ـ اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة
6ـ قبول التسوية مع 10 منشآت في قطاعات عدة، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، المقاولات، السيارات.