"المنافسة" تُحرّك دعاوى جزائية ضد منشآت في قطاع الدواجن والبيض

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استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، نتائج الدراسة والتحقيق مع (3) منشآت عاملة في قطاع الدواجن والبيض، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين.

وذلك بسبب اتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات.

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تحريك الدعوى الجزائية

وقرر المجلس الموافقة على دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع.

ووافق المجلس على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالهما متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية.





إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات





قبول التسوية مع 10 منشآت



أبرز قرارات المجلس



ويعتزم المجلس اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في أنشطة اقتصادية عدة.شملت قطاعات: البناء والتشييد، وتشغيل وإدارة خدمات الأعمال، واطلع على نتائج أعمال لجنة التسوية.وقرر المجلس قبول التسوية مع (10) منشآت في قطاعات عدة، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، السيارات.واستعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.1ـ تضمين الضوابط التفصيلية للتركز الاقتصادي الموجب للإبلاغ في الدليل الإرشادي.2ـ الموافقة على نتائج دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، ومشروع الوثيقة المرافقة لها، ورفعهما للجهات المختصة.3ـ تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين في قطاع الدواجن والبيض، لاتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات.4ـ تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالهما متطلبات التسوية.5ـ اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة6ـ قبول التسوية مع 10 منشآت في قطاعات عدة، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، المقاولات، السيارات.