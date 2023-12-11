المملكة تقترب من الاستحواذ على الحصة الأكبر من مطار هيثرو بلندن

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اقترب صندوق الاستثمارات العامة من الاستحواذ على الحصة الأكبر في مطار هيثرو بلندن، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ. اضافة اعلان





أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا



شراء حصة الشركة الأسبانية المقدرة بـ 25%



إعلان عدد من المساهمين قبول بيع حصصهم



استراتيجية دعم الشركات على المدى الطويل



وأكدت الوكالة على أن المملكة قد تحصل في نهاية المطاف على أغلبية السيطرة على مطار هيثرو في لندن، وهو أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، حيث يفكر العديد من المساهمين في بيع حصصهم.ويقترب مساهم واحد على الأقل من بيع حصته بعد أن وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مع شركة الاستثمار «أرديان»، التي تستثمر فيها السعودية، على شراء حصة 25% التي تملكها شركة Ferrovial SE الإسبانية في أواخر نوفمبر.وكانت الصفقة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار أعلى بحوالي 70% من التقييم المقدر من "مورغان ستانلي".وأفادت الوكالة أن هناك عدة مساهمين أخرين أبدوا قبولهم لبيع حصصهم في المطار.ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو الذي يُعتبر من أهم مطارات العالم، حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية.ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات من خلال استثمارات على المدى الطويل.ويعد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاما، إذ يربط المملكة المتحدة بسائر شركائها التجاريين حول العالم لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي عالمياً.