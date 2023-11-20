المملكة تصدر 11 سجلاً للتجارة الإلكترونية يوميًا

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أظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة أن المملكة تسجل نموًا سنويًا في أنشطة
التجارة الإلكترونية تتجاوز 32%، وتعد واحدة من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة
الإلكترونية.
وأصدرت وزارة التجارة خلال عام 4035 سجلاً جديدًا للتجارة الإلكترونية بمعدل
11 سجلاً جديدًا يتم إصدارها يوميًا وبنمو سنوي بلغ 12%.
4035 سجلاً جديدًا خلال عام
وذلك بعد أن ارتفعت السجلات التجارية القائمة من 32.295 إلى 36.330 بين الربعين الثالث 2022 و2023.
نشاط تطوير الألعاب الإلكترونيةوأظهرت أحدث بيانات وزارة التجارة أن الوزارة منحت سجلات تجارية لأنشطة في
عدد من القطاعات الواعدة بالتجارة الإلكترونية.
بلغت سجلات نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية 2803 سجلاً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعة من 1795 وبنسبة نمو 56%.
وسجل نشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة نموًا بنسبة 12% مرتفعًا من 9072
سجلاً إلى 8070، وسجل نشاط التقنية المالية نموًا بنسبة 21% مرتفعًا من 2329 إلى 2831.
نشاط تصميم البرمجيات الخاصة
وسجل نشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي نموًا مرتفعًا من 568 إلى 757، أما نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية فسجل نموًا بنسبة 45% مرتفعًا من 2084 إلى 3024 سجلاً.
نشاط التجارة الإلكترونية12 % نمو السجلات
القائمة للتجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث 2023.
عدد السجلات التجاريةالربع الثالث 2022= 32.295
الربع الثالث 2023= 36.330
أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية1ـ الرياض= 14.497
2ـ المنطقة الشرقية= 5.866
3ـ مكة المكرمة= 9.275
4ـ المدينة المنورة= 1.792
5ـ القصيم= 1.222