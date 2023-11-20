المملكة تصدر 11 سجلاً للتجارة الإلكترونية يوميًا

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أظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة أن المملكة تسجل نموًا سنويًا في أنشطة التجارة الإلكترونية تتجاوز 32%، وتعد واحدة من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية. اضافة اعلان





4035 سجلاً جديدًا خلال عام



نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية





نشاط تصميم البرمجيات الخاصة



نشاط التجارة الإلكترونية



عدد السجلات التجارية



أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية



وأصدرت وزارة التجارة خلال عام 4035 سجلاً جديدًا للتجارة الإلكترونية بمعدل 11 سجلاً جديدًا يتم إصدارها يوميًا وبنمو سنوي بلغ 12%.وذلك بعد أن ارتفعت السجلات التجارية القائمة من 32.295 إلى 36.330 بين الربعين الثالث 2022 و2023.وأظهرت أحدث بيانات وزارة التجارة أن الوزارة منحت سجلات تجارية لأنشطة في عدد من القطاعات الواعدة بالتجارة الإلكترونية.بلغت سجلات نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية 2803 سجلاً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعة من 1795 وبنسبة نمو 56%.وسجل نشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة نموًا بنسبة 12% مرتفعًا من 9072 سجلاً إلى 8070، وسجل نشاط التقنية المالية نموًا بنسبة 21% مرتفعًا من 2329 إلى 2831.وسجل نشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي نموًا مرتفعًا من 568 إلى 757، أما نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية فسجل نموًا بنسبة 45% مرتفعًا من 2084 إلى 3024 سجلاً.12 % نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث 2023.الربع الثالث 2022= 32.295الربع الثالث 2023= 36.3301ـ الرياض= 14.4972ـ المنطقة الشرقية= 5.8663ـ مكة المكرمة= 9.2754ـ المدينة المنورة= 1.7925ـ القصيم= 1.222