الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تصدر 11 سجلاً للتجارة الإلكترونية يوميًا

وزارة التجارة
التجارة الإلكترونية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة أن المملكة تسجل نموًا سنويًا في أنشطة التجارة الإلكترونية تتجاوز 32%، وتعد واحدة من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية.اضافة اعلان


4035 سجلاً جديدًا خلال عام

وأصدرت وزارة التجارة خلال عام 4035 سجلاً جديدًا للتجارة الإلكترونية بمعدل 11 سجلاً جديدًا يتم إصدارها يوميًا وبنمو سنوي بلغ 12%.
وذلك بعد أن ارتفعت السجلات التجارية القائمة من 32.295 إلى 36.330 بين الربعين الثالث 2022 و2023.

نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية

وأظهرت أحدث بيانات وزارة التجارة أن الوزارة منحت سجلات تجارية لأنشطة في عدد من القطاعات الواعدة بالتجارة الإلكترونية.
بلغت سجلات نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية 2803 سجلاً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعة من 1795 وبنسبة نمو 56%.


نشاط تصميم البرمجيات الخاصة

وسجل نشاط تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة نموًا بنسبة 12% مرتفعًا من 9072 سجلاً إلى 8070، وسجل نشاط التقنية المالية نموًا بنسبة 21% مرتفعًا من 2329 إلى 2831.
وسجل نشاط مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي نموًا مرتفعًا من 568 إلى 757، أما نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية فسجل نموًا بنسبة 45% مرتفعًا من 2084 إلى 3024 سجلاً.

نشاط التجارة الإلكترونية

12 % نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث 2023.

عدد السجلات التجارية

الربع الثالث 2022= 32.295
الربع الثالث 2023= 36.330

أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية

1ـ الرياض= 14.497
2ـ المنطقة الشرقية= 5.866
3ـ مكة المكرمة= 9.275
4ـ المدينة المنورة= 1.792
5ـ القصيم= 1.222

اقرأ أيضا

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

منشآت1
11:57 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

262 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أسعار العملات الريال
10:32 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الإسترليني يُسجل 4.70 ريال

اسعار الذهب2
10:06 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

اقرأ أيضا

تراجع أسعار الذهب عالميًا لهذا السبب

المملكة ترفع إنتاجها النفطي بعد 5 أشهر من الخفض المتواصل

البنك الدولي: المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط

تباين أسعار النفط وسط حذر قبيل اجتماع أوبك+

إقفال طرح نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بـ2.667 مليار ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

اسعار الأسهم1
4:32 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

ارتفاع مؤشر الأسهم 10 نقاط بعد زيادة أسهم 85 شركة

قوات الدافع الجوي
3:27 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

التقديم الثلاثاء القادم.. وظائف بقوات الدفاع الجوي

تمور المدينة
3:01 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

"التجارة": نمو سجلات نشاط التمور في المدينة المنورة بنسبة 31%

محسنات الخرسانة
1:55 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

التحقيق في إغراق سوق المملكة بمحسنات الخرسانة "نفثالين الفورمالدهايد"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى