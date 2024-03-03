المملكة تشارك في الاجتماع الـ40 لمجموعة التحرير والفنية التابعة للجنة الفرعية للمنظمة البحرية الدولية المعنية بنقل البضائع والحاويات

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مجال نقل البضائع الخطرة :

نقل البضائع والحاويات:

شاركت المملكة في الاجتماع الأربعين لمجموعة التحرير والفنية التابعة للجنة الفرعية المعنية بنقل البضائع والحاويات المنعقد في المنظمة البحرية الدولية بلندن.ويشارك في الاجتماع خبراء مجال نقل البضائع الخطرة في عبوات محكمة الإغلاق والبضائع الصلبة السائبة؛ يهدف إلى مراجعة جميع المسائل الفنية والصياغية المتعلقة بمشاريع النصوص الخاصة بالأحكام الجديدة أو المعدلة المقترحة لإدراجها في المدونة الدولية للبضائع الصلبة السائبة (IMSBC).وناقش الاجتماع الأربعون لمجموعة التحرير والفنية التابعة للجنة الفرعية المعنية بنقل البضائع والحاويات، عدة موضوعات أبرزها مشاريع التعديلات المقترحة (08-25) على مدونة البضائع الصلبة السائبة، وتعديل تعميم المنظمة البحرية الدولية MSC.1/Circ.1264، وتطرق إلى اقتراح وحدة جديدة في نظام (GISIS) للتحديث المباشر للبضائع الصلبة السائبة غير المدرجة في مدونة البضائع الصلبة السائبة ، وخرج بوضع توصيات معدلة بشأن الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية في السفن والمطبقة على تبخير حجرات البضائع.ومثل وفد المملكة المشارك كّل من (الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك).