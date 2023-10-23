الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تستحوذ على نصف مشاريع الترسية في دول الخليج

ترسية المشاريع
ترسية المشاريع في دول الخليج
أ أ
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ارتفعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86%، خلال الربع الثالث من العام 2023.
واستحوذت المملكة وحدها على أكثر من 50% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث.اضافة اعلان


قيمة المشاريع بلغت 41.8 مليار دولار

ووفقاً لمذكرة حديثة من «كامكو انفست»، وصلت قيمة المشاريع في الخليج إلى 41.8 مليار دولار أمريكي مقابل 22.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022.


استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق الخليج

وتعد هذه الزيادة دليلاً على استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق المشاريع في منطقة دول الخليج العربية.
ويعتبر هذا المستوى هو ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث قيمة المشاريع المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الخمس الماضية.


نمو دول مجلس التعاون الخليجي

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي كافة نمواً على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023،
باستثناء قطر التي سجلت الانخفاض الوحيد في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الماضي.

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