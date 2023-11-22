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المملكة ترفع إنتاجها النفطي بعد 5 أشهر من الخفض المتواصل

النفط
إنتاج المملكة من النفط
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رفعت المملكة إنتاجها النفطي في شهر سبتمبر الماضي لأول مرة منذ 5 أشهر من الخفض المتواصل، وفقا لـ "عكاظ"، وبناء على بيانات منصة "جودي" الإلكترونية.اضافة اعلان


إنتاج أغسطس بـ إبريل من نفس العام

وقد خفضت المملكة إنتاجها النفطي خلال الأشهر الخمسة التي شهدت انخفاضًا بنسبة 14.77%، ليبلغ الإنتاج في شهر أغسطس الماضي نحو 8.92 مليون برميل نفط يوميًا، مقارنة بـ10.46 مليون برميل نفط يوميًا في شهر إبريل الماضي.


ارتفاع إنتاج المملكة في سبتمبر الماضي

وارتفع إنتاج المملكة في شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 8.98 مليون برميل نفط يوميًا، بزيادة شهرية نسبتها 0.64% بما يعادل رفع الإنتاج 57 ألف برميل نفط يوميًا.


خفض الإنتاج الطوعي بما يعادل مليون برميل

وأكد مصدر بوزارة الطاقة السعودية، أخيراً، أنه تماشيًا مع توقعات المحللين، فإن المملكة ستواصل خفض إنتاجها الطوعي بما يعادل مليون برميل يوميًا.
وبذلك يصل إنتاج المملكة إلى 9 ملايين برميل يوميًا في شهر ديسمبر القادم.


تعزيز الجود الاحترازية لدول أوبك بلس

وأضاف المصدر، أن «هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها».


روسيا تعلن تخفيض إنتاجها 300 ألف برميل

وأعلنت روسيا أيضاً مواصلة خفض الإنتاج الطوعي للإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية شهر ديسمبر.

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