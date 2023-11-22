المملكة ترفع إنتاجها النفطي بعد 5 أشهر من الخفض المتواصل

أ أ
رفعت المملكة إنتاجها النفطي في شهر سبتمبر الماضي لأول مرة منذ 5 أشهر من
الخفض المتواصل، وفقا لـ "عكاظ"، وبناء على بيانات منصة "جودي"
الإلكترونية.
وقد خفضت المملكة إنتاجها النفطي خلال الأشهر الخمسة التي شهدت انخفاضًا
بنسبة 14.77%، ليبلغ الإنتاج في شهر أغسطس الماضي نحو 8.92 مليون برميل نفط
يوميًا، مقارنة بـ10.46 مليون برميل نفط يوميًا في شهر إبريل الماضي.
إنتاج أغسطس بـ إبريل من نفس العام
وارتفع إنتاج المملكة في شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 8.98 مليون برميل نفط
يوميًا، بزيادة شهرية نسبتها 0.64% بما يعادل رفع الإنتاج 57 ألف برميل نفط يوميًا.
ارتفاع إنتاج المملكة في سبتمبر الماضي
وأكد مصدر بوزارة الطاقة السعودية، أخيراً، أنه تماشيًا مع توقعات
المحللين، فإن المملكة ستواصل خفض إنتاجها الطوعي بما يعادل مليون برميل يوميًا.
خفض الإنتاج الطوعي بما يعادل مليون برميل
وبذلك يصل إنتاج المملكة إلى 9 ملايين برميل يوميًا في شهر ديسمبر القادم.