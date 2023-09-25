المملكة تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في إنتاج الخضراوات

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ضمت قائمة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، 7 دول صحراوية كانت تعتبر غير صالحة للزراعة، في بيانات عن إحصائيات لزراعة الخضراوات في الوطن العربي. اضافة اعلان

واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين الدول العربية في إنتاج الخضراوات بقيمة إنتاج بلغت 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال)، فيما احتلت مصر المركز الأول والجزائر في المرتبة الثانية.





تنوع الفصول ووفرة المياه





قائمة الأكثر إنتاجا للخضراوات في 2023



تتميز الدول العربية بمناخ متنوع الفصول ملائم للزراعة، وبوفرة في الموارد المائية. وهذا ما يساعدها على زراعة محاصيل متنوعة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.واشتهرت بعض الدول العربية بإنتاج التمور وبعضها بإنتاج القمح والبعض الآخر بإنتاج الطماطم والخيار وغيرها.وحددت المنظمة 20 نوعًا من الخضار كان في مقدمتها البنجر (جذر الشمندر) والجزر والفجل، وجاء في آخر الترتيب الكوسا والفلفل والطماطم.1. مصر: 27 مليار دولار2. الجزائر: 23 مليار دولار3. السعودية: 17 مليار دولار4. المغرب: 15 مليار دولار5. السودان: 14 مليار دولار6. العراق: 8 مليارات دولار7.الإمارات: 5 مليارات دولار