الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في إنتاج الخضراوات

الخضراوات
إنتاج الخضراوات
أ أ
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ضمت قائمة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، 7 دول صحراوية كانت تعتبر غير صالحة للزراعة، في بيانات عن إحصائيات لزراعة الخضراوات في الوطن العربي.اضافة اعلان
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين الدول العربية في إنتاج الخضراوات بقيمة إنتاج بلغت 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال)، فيما احتلت مصر المركز الأول والجزائر في المرتبة الثانية.


تنوع الفصول ووفرة المياه

تتميز الدول العربية بمناخ متنوع الفصول ملائم للزراعة، وبوفرة في الموارد المائية. وهذا ما يساعدها على زراعة محاصيل متنوعة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
واشتهرت بعض الدول العربية بإنتاج التمور وبعضها بإنتاج القمح والبعض الآخر بإنتاج الطماطم والخيار وغيرها.


قائمة الأكثر إنتاجا للخضراوات في 2023

وحددت المنظمة 20 نوعًا من الخضار كان في مقدمتها البنجر (جذر الشمندر) والجزر والفجل، وجاء في آخر الترتيب الكوسا والفلفل والطماطم.
1. مصر: 27 مليار دولار
2. الجزائر: 23 مليار دولار
3. السعودية: 17 مليار دولار
4. المغرب: 15 مليار دولار
5. السودان: 14 مليار دولار
6. العراق: 8 مليارات دولار
7.الإمارات: 5 مليارات دولار

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