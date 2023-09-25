المملكة تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في إنتاج الخضراوات

ضمت قائمة منظمة
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، 7 دول صحراوية كانت
تعتبر غير صالحة للزراعة، في بيانات عن إحصائيات لزراعة الخضراوات في الوطن العربي.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين الدول العربية في إنتاج الخضراوات بقيمة إنتاج بلغت 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال)، فيما احتلت مصر المركز الأول والجزائر في المرتبة الثانية.
تتميز الدول
العربية بمناخ متنوع الفصول ملائم للزراعة، وبوفرة في الموارد المائية. وهذا ما
يساعدها على زراعة محاصيل متنوعة يتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.
تنوع الفصول
ووفرة المياه
واشتهرت بعض الدول العربية بإنتاج التمور وبعضها بإنتاج القمح والبعض الآخر بإنتاج الطماطم والخيار وغيرها.
وحددت المنظمة
20 نوعًا من الخضار كان في مقدمتها البنجر (جذر الشمندر) والجزر والفجل، وجاء في
آخر الترتيب الكوسا والفلفل والطماطم.
قائمة الأكثر
إنتاجا للخضراوات في 2023
1. مصر: 27 مليار دولار
2. الجزائر: 23 مليار دولار
3. السعودية: 17 مليار دولار
4. المغرب: 15 مليار دولار
5. السودان: 14 مليار دولار
6. العراق: 8 مليارات دولار
7.الإمارات: 5 مليارات دولار