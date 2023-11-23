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المملكة تتصدر دول الخليج في مبيعات السيارات الصنيية لعام 2023

السيارات الصينية
السيارات الصينية
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كشف تقرير حديث أن أسواق المملكة تعدُّ السوق الأكبر نمواً في منطقة الشرق الأوسط والخليج، أصبحت أرضاً خصبة لسوق السيارات العالمية عموماً، والسيارات الصينية خصوصاً.اضافة اعلان


نمو صفقات السيارات الصينية في المملكة

وهو ما ساهم في نمو صفقات السيارات الصينية داخل المملكة، التي بلغت نحو 66.882 سيارة لفترة ما بين يناير حتى سبتمبر.
وذلك وفقاً لمصادر شبكة السيارات الصينية المصنفة كأكبر الشبكات المتخصصة في أخبار السيارات الصينية في السوق السعودية والشرق والسوق الصينية.


أسواق المملكة تستحوذ على 52.34% من المبيعات

وتعدُّ مبيعات السيارات الصينية في السعودية الأكبر لتؤكد قوة السوق، واستيعاب المزيد في هذا المجال، إذ بلغت نسبة استحواذ سوق المملكة 52.34% من مبيعات السيارات الصينية في دول الخليج.
ويشهد السوق حالياً أكثر من 20 علامة تجارية صينية، في ظل التنامي السريع والانتشار الكبير لصناعة السيارات الصينية في العالم ودخولها أسواق كبيرة.


معرض ميونخ الدولي للسيارات

وشهد معرض ميونخ الدولي (IAA Mobility) حضوراً لافتاً للعلامات والشركات الصينية، ولم يعد الأمر مجرد مشاركة وزخم فقط.
وبدأت العديد من الشركات الصينية بافتتاح متاجر بيع فعلياً في أسواق أوروبا (مثل ألمانيا ودول أخرى) التي تشهد علامة زيكر وعلامة Nio الصينيتين، وغيرهما بدء المبيعات الفعلية.


بيع 547.873 سيارة في 9 أشهر

وتبين أن عدد السيارات التي تم بيعها في المملكة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي هي 547.873 سيارة بزيادة حوالى 97.997 سيارة عن العام الماضي من الفترة نفسها.
أما في سوق السيارات المستعملة، تبين أن هناك انخفاضاً بسيطاً، خصوصاً في أسعار السيارات الصينية المعروضة، سواء من أصحاب المعارض أنفسهم أو ملاك السيارات.

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