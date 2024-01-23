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المملكة الأولى خليجيًا في خفض بطالة المواطنين خلال هذه الفترة

تراجع البطالة
تراجع نسبة البطالة في المملكة
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نجحت المملكة على مستوى دول الخليج، في خفض معدل البطالة بين المواطنين خلال الفترة الممتدة منذ 2017 حتى 2022، لتهبط بها من 12.8 في المئة إلى 8 في المئة.اضافة اعلان

تراجع البطالة في المملكة إلى 8% خلال 5 سنوات

وجاء التحسن الواضح في معدل البطالة في المملكة مع الطفرة التي يشهدها النمو الاقتصادي، ما يدعم إيجاد مزيد من الوظائف للمواطنين، في الوقت الذي تأثرت فيه دول المجلس بجائحة كورونا.
ووفرت المملكة نحو 600 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة، منها 260 ألف وظيفة للمواطنين مع التركيز على تنويع الاقتصاد من خلال دفع القطاع الخاص ليكون القاطرة التي تقوده.

اقصاد المملكة يحقق نموًا بلغ 8.7% في 2022

وحقق اقتصاد المملكة نموًا بلغ 8.7 في المئة في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 2010، نتيجة برامج التحفيز الحكومية السريعة للقطاع غير النفطي، وفقًا لـ "الاقتصادية".
وتقترب بذلك معدلات البطالة بين السعوديين من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 البالغة 7 في المئة، قبل الموعد بنحو سبعة أعوام.

معدل البطالة في قطر 0.4% الأقل خليجيًا وعالميًا

وارتفع معدل البطالة بين المواطنين في باقي دول الخليج، لتبلغ 3.3 في المئة في 2022 مقابل 2.2 في المئة عام 2017 في عمان.
وارتفعت في قطر من 0.3 في المئة إلى 0.4 في المئة، إلا أنها تبقى أقل معدل بطالة خليجيًا ويعد الأدنى في العالم.

نسب البطالة في الدول الخليجية

وحقق المعدل في الكويت زيادة من 2.2 في المئة إلى 2.5 في المئة، وفي الإمارات من 2.5 في المئة إلى 2.9 في المئة، والبحرين من 4.1 في المئة إلى 5.9 في المئة.
ويعد معدل البطالة في الإمارات والكويت هو معدل البطالة الكلي من تقديرات منظمة العمل الدولية، ويكمن معدل البطالة بين مواطني الخليج بشكل رئيس مع ارتفاعه لدى الإناث مقارنة بالذكور.

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