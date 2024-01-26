المغلوث: التقنية الحيوية تعزز الناتج المحلي وتوفر الوظائف (فيديو)

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أكد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، على أن الإستراتيجية
الوطنية للتقنية الحيوية تلعب دورًا كبيرًا في تمكين هذا المشروع، ووضع المملكة كمركز
إقليمي وعالمي في هذا المجال.
فوائد الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على الاقتصادوقال إن التقنية الحيوية سوف تحقق مستوى عال من الكفاءة من خلال التركيز على
المجهودات في قطاع التقنية الحيوية على أوسع الجهات، وخاصة المعروفة مثل اللقاحات
والتصنيع الحيوي وزراعة النباتات.
دعم الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفيةوأضاف المغلوث في حديث لـ "قناة السعودية"، بلا شك سوف تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير
الوظائف وعمل حراك اقتصادي طبي حيوي.
وتابع، إضافة إلى جعل هذا المشروع يتيح شركات أخرى مع بعض الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشراكات في مجال إنتاج بعض الأدوية التقليدية.
إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيويةوكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
قد أطلق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي
تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في هذا القطاع.
وتركز الإستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة.
معالجة التحديات واغتنام الفرصوتهدف الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لمعالجة التحديات واغتنام
الفرص في قطاعٍ سريع النمو، وتمثل هذه الإستراتيجية خارطة طريق شاملة لتصبح
المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م.
الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية ستسهم في تعزيز الناتج المحلي وستوفر العديد من الوظائف.— قناة السعودية (@saudiatv) January 26, 2024
عبدالله المغلوث - عضو جمعية الاقتصاد السعودية. #الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/7pd0dCelKF