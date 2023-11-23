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"المركزي الأوروبي" يحذر من المخاطر المالية المتزايدة بسبب ارتفاع الفائدة

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البنك المركزي الأوروبي
أ أ
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حذر البنك المركزي الأوروبي من أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة اليورو سيفاقم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب "بلومبيرج".اضافة اعلان

الاستقرار المالي

وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن مراجعة الاستقرار المالي إنه مع استمرار تأثيرات حملة التشديد غير المسبوق للسياسة النقدية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، يمكن أن تتعرض دخول المستهلكين وإيرادات الشركات والماليات العامة للدول الأعضاء لضغوط إضافية إذا استمر الأداء المخيب للآمال للاقتصاد.

من جهته، أضاف لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن "النظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد مع تداعيات التضخم المرتفع  تحد من قدرة الأفراد والشركات والحكومات على خدمة ديونها".

وتابع: "من المهم أن نظل متيقظين في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى بيئة  فيها أسعار الفائدة ترتفع، مع تنامي حالة الغموض والتوترات الجيوسياسية".

النظرة المستقبلية لاقتصادات المنطقة

يأتي ذلك في الوقت الذي تدهورت فيه النظرة المستقبلية لاقتصادات المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال ركود الاقتصاد مع انكماشه بمعدل 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون أي نمو للاقتصاد خلال العام المقبل طفيفا، في حين أن المخاطر الكامنة مثل تأثيرات حالة عدم اليقين الناجمة عن الفائدة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية كانت مسيطرة أثناء اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة السياسة النقدية في الشهر الماضي.

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