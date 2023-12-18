الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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المدينة الصناعية الأولى بعسير تحقق نسبة إشغال تتجاوز 95% بنهاية عام 2023

مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية
أ أ
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حققت المدينة الصناعية الأولى بعسير نسبة إشغال تجاوزت 95% بنهاية عام 2023م، وذلك وفق خطتها الاستثمارية لاستقطاب صناعات نوعية جديدة وجذب استثمارات أجنبية ذات قيمة مُضافة.اضافة اعلان
وجاء ذلك تحقيقًا لتوجهات الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن" الإستراتيجية الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية نموذجية تُلبي طموحات المستثمرين.

تعزيز خطط تمكين الصناعة في المملكة

إضافة إلى تعزيز خطط تمكين الصناعة في المملكة إسهامًا في تنويع مصادر الدخل الوطني من أجل اقتصاد مزدهر.
وتماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وفي إطار المبادرات الموكلة لمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وفرة الخدمات والمنتجات الصناعية

وتتميز المدينة الصناعية الأولى بعسير البالغ مساحتها 2,7 مليون متر مربع بوفرة الخدمات والمنتجات الصناعية، وخطط التطوير المتكاملة التي جعلت منها مقصدًا للكثير من الشركات الوطنية والعالمية.
وتضم المدينة 178 عقدًا صناعيًا واستثماريًا ولوجستيًا بحجم استثمارات يصل إلى 2 مليار ريال، ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 31,106 موظفين.

أبرز محاور إستراتيجية عسير "قمم وشيم"

ويُعد القطاع الصناعي في عسير أحد أبرز محاور إستراتيجية عسير "قمم وشيم"؛ لما تستقطبه من حزمة صناعات عالية الطلب من بينها: صناعة المواد الكيميائية، وصناعة الآلات والمعدات، والمعادن اللافلزية والمُشكلة والمُعدات الكهربائية.
إضافة إلى صناعات الأغذية والمشروبات والأثاث، ويُشارك عدد منها في زيادة معدلات الصادرات الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

تنوع الممكنات والمواقع التعدينية والزراعية

 وتحظى منطقة عسير بتنوع الخدمات والممكنات والمواقع التعدينية والزراعية باحتياطيات مناسبة، إلى جانب الوفرة السكانية ممن هم في سن العمل الذين يمكن تدريبهم فنيًا والاستفادة منهم في توفير الاحتياجات الوظيفية.
وتنتهج المملكة وفقًا لخطط التنمية المتعاقبة إستراتيجية دعم القطاع الصناعي في المنطقة، وتقديم الحوافز والممكنات وتوفير المميزات النسبية.
وتيسير الحلول التمويلية بهدف زيادة نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتشجيع الصناعة المحلية.

قائمة أكبر المدن الصناعية في العالم

يُذكر أن "مدن" تُشرف على 36 مدينة تنتشر حول المملكة، وتضم أصولًا صناعية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا بوجود أكثر من 208 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وأكثر من 6,300 مصنع، وما يزيد على 1,283 مصنعًا جاهزًا.

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