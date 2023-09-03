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المتاجر الموثقة ملزمة بحسابات بنكية مرتبطة بالمتجر الإلكتروني

المتاجر الالكترونية
المتاجر الموثقة ملزمة بحسابات بنكية مرتبطة بالمتجر الإلكتروني
أ أ
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارية على أن المتاجرا لموثقة في منصة الأعمال ملزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر الإلكتروني.
جاء ذلك في تقرير مصور على صفحة المتحدث الرسمي للوزارة الرسمية في "إكس" أشار فيه إلى أنه اعتبارا من اليوم ستباشر الوزارة بلاغات المتاجر الموثقة.

الخوف من التعرض للنصب والاحتيال


وقال التقرير إن كثيراً من الناس يترددون من الشراء من المتاجر الإلكترونية، بسبب عدم معرفة المتجر الموثوق من غير الموثوق ، والخوف من التعرض للنصب والاحتيال .
وأضاف، لمعرفة إذا كان المتجر موثقاً أم لا، أبحث عن المتجر في منصة الأعمال من خلال خدمة الاستعلام عن متحر موثق ، باسم المتجر أو رقم السجل أو وثيقة العمل الحر.

المتاجر الموثوقة ملزمة بحسابات بنكية


ونوه التقرير إلى أنه بعد انتقال التوثيق لمنصة الأعمال عوضا عن منصة معروف، أصبحت المتاجر الموثقة ملزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر نفسه ، وليست حسابات بنكية بأسماء أفراد.
واعتبارا من اليوم تباشر وزارة التجارة بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثقة في منصة الأعمال، والتي لديها سجلات تجارية ، أو وثائق عمل حر ، وحسابات بنكية تجارية.

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