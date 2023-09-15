الكشف عن سبب رفع 43 دعوى ضد منشآت قطاع السيارات

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قررت الهيئة العامة للمنافسة، توجيه الاتهام وتحريك الدعاوى الجزائية ضد ٤٣ منشأة في قطاع السيارات، مع استمرار التحقيقات في القطاع. اضافة اعلان

واسىتعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عقده يوم الإثنين 4 سبتمبر الجاري، نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة، - وكلاء موزعين ومعارض سيارات.

وقرر، توجيه الاتهام وتحريك الدعاوى الجزائية ضد ٤٣ منشأة في قطاع السيارات، مع استمرار التحقيقات في القطاع





التعديل الكبير على أسعار السيارات



pic.twitter.com/6KUBsdTNsz فيديو | المختص في قطاع السيارات فيصل المعيوف: التعديل الكبير على أسعار السيارات خصوصا الـ3 أشهر الأخيرة كان السبب الرئيس في تحريك الدعاوى الجزائية ضد 72 منشأة #الإخبارية September 15, 2023

المخالفات لنظام المنافسة بقطاع السيارات



النظام يحظر الاتفاقيات بين المنشآت



وقال المختص في قطاع السيارات فيصل المعيوف، إن التعديل الكبير على أسعار السيارات خصوصًا خلال الأشهر الثلاث الأخيرة كان السبب الرئيس في تحريك الدعاوى.ووصف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، قرار الهيئة بالإيجابي في قطاع السيارات، وبخاصة في الأسعار، وقطع الغيار، مشيدًا بالتقدم الكبير الذي شهده القطاع، والقرارات التي قال إن من شأنها أن تصبح في مصلحة العميل.وكانت الهيئة ناقشت خلال الفترة الماضية، عددًا من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة بقطاع السيارات، لاتخاذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.وقالت الهيئة إنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة، بناء على ملاحظة ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.وأكدت الهيئة أنه بعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة، أجرت تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار إليها- استنادًا إلى نظام المنافسة الذي يحظر جميع أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.وبناء على التحقيقات رصدت الهيئة عددًا من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة، وحثت المنشآت العاملة في القطاع على الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة.