القويز يعلن عن مفاجأة: البنوك في طريقها للاختفاء لهذا السبب (فيديو)

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قال الدكتور عبدالله القويز، الأمين العام المساعد السابق للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن البنوك التقليدية في طريقها للاختفاء بسبب ازدهار نشاط العملات الرقمية. اضافة اعلان





العملات الرقمية





د.عبدالله القويز: الصناعة البنكية تمر حاليا بمرحلة مخاض، والعملات الرقمية ستفرض نفسهاpic.twitter.com/8DlFdarEDr البنوك التقليدية ستختفي..د.عبدالله القويز: الصناعة البنكية تمر حاليا بمرحلة مخاض، والعملات الرقمية ستفرض نفسها #عبدالله_القويز_في_الصورة February 5, 2024

وأضاف القويز، وهو صاحب خبرة عريضة في العمل المصرفي لبرنامج ""في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية": "الصناعة البنكية تمر حاليًا بمرحلة مخاض، والسبب نشاط البلوك تشين والعملات الرقمية التي تتجنب دفع رسوم خدمات للبنوك وفوائد، وتتجنب الرقابة من قبل البنوك المركزية ستفرض نفسها".وتابع: "هذا هو المستقبل الذي ستصل إليه البنوك في النهاية"، عازيًا الإقدام على إغلاق بعض فروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي إلى لجوء الناس إلى استخدام الهواتف في إنهاء خدماتها المالية، دون دفع الرسوم للبنك، أو الخضوع لمراقبة البنك المركزي.وأشار إلى أنه على ضوء ذلك فإن الاتجاه المتوقع هو إغلاق البنوك التقليدية، لافتًا إلى ارتفاع سعر العملات الرقمية، والتي أصبحت قيمتها بآلاف الدولارات حاليًا.