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القويز: إصدار شهادات طرح عقارية لأقل من 100 مليون ريال (فيديو)

رئيس هيئة سوق المال
رئيس هيئة سوق المال
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أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز على أن الهيئة تعمل على إصدار شهادات طرح مساهمات عقارية محصورة لمن يرغب بجمع تمويل لا يزيد عن 100 مليون ريال.اضافة اعلان

شهادات مساهمات عقارية لتمويل ما هو أقل من 100 مليون

وقال وفقا لـ "الإخبارية": في بدايات الصناديق العقارية في 2013 ، كنا نتكلم على 40% من الصناديق العقارية هى الصناديق التي تقل عن 100 مليون ريال، وبالتالي كان القطاع يخدم الكثير، من كبار المطورين وصغارهم.
وأضاف مع تطور القطاع العقاري وتطور الصناديق العقارية، كانت الرغبة ملحة في ضبط الصناديق التي تتطلب عدد كبير من الأطراف.

توزيع الأطراف أخرج صغار المطورين من المنظومة

وأشار، رغم أن توزيع الأطراف هو الوسيلة الأساسية لضبط المخاطر المتأتية من هذا القطاع، إلا أن ذلك أخرج صغار المطورين من منظومة الصناديق العقارية، لان المطور الصغير لا يتحمل تكاليفها.
ونوه القويز إلى أن الصناديق صغيرة الحجم انتقلت من 40% من قطاع الصناديق العقارية إلى 20% حاليا، وفي تناقص مستمر.

شهادات لم يرغب في جمع أقل من 100 مليون ريال

وقال: هذه الفجوة لصغار المطورين هى الفجوة الاساسية التي اتفقنا على توجيه قطاع المساهمات العقارية لها، ونعمل حاليا على اصدار شهادات طرح المساهمات العقارية، من أهم عناصرها أنها محصورة لمن يرغب بجمع تمويل لا يزيد عن 100 مليون ريال.

سد الفجوة العقارية بشهادات الطرح الجديدة

وأكد على أن هذه هى الفجوة التي نريد أن نخدم القطاع العقاري فيها، بحيث يكون لدينا منظومة متكاملة تخدم كبار المطورين عبر الصناديق، وتخدم أيضا صغار المطورين عبر المساهمات.



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