القطاع العقاري يتراجع 16.5% في نوفمبر.. ويضغط على قطاعات أخرى

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أنهى مؤشر البورصة العقارية أداءه خلال نوفمبر على ارتفاع بمعدل شهري 0.2 في المئة، واستقر مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 10063.4 نقطة. اضافة اعلان

وجاء ارتفاع المؤشر مدفوعًا بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام بنحو 2.8 مليار ريال، استقرت على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند إجمالي 1.43 تريليون ريال.





تراجع السوق المحلية 16.5%



ضغوط مستمرة على أغلب القطاعات



التمويل العقاري السكني الجديد



إجمالي عدد العقود التمويلية



وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الشهرية للصفقات العقارية انخفاضًا شهريًا بنسبة 16.5 في المئة، أدى إلى تراجع قيمة الصفقات العقارية الشهرية إلى 23.7 مليار ريال.وتراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي بمعدل شهري 10.1 في المئة، واستقر إجمالي عدد الصفقات خلال نوفمبر عند مستوى 22.1 ألف صفقة عقارية.وقد جاء التراجع في النشاط العقاري المحلي انعكاسًا للضغوط المستمرة على أغلب القطاعات الرئيسة للسوق، في مقدمتها القطاع السكني الذي ما زال متأثرًا بعديد من العوامل العكسية.وجاء في مقدمة هذه العوال الارتفاع القياسي لمعدل الفائدة، ووصولها إلى أعلى مستويات تاريخية لها خلال 23 عامًا.وسجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف التجارية ومن شركات التمويل، انخفاضًا سنويًا للشهر الـ16 بنسبة وصلت إلى 26.8 في المئة بنهاية أكتوبر الماضي.وتراجع مستواه الشهري إلى أدنى من 7.1 مليار ريال -بلغ نحو 9.6 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي- وفقًا لما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".وسجل إجمالي عدد العقود التمويلية المرتبطة بتلك القروض العقارية الجديدة انخفاضًا سنويًا للشهر الـ16بنسبة وصلت إلى 25.0 في المئة، استقر مع نهاية أكتوبر الماضي عند مستوى 9.5 ألف عقد تمويلي.كما سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف التجارية ومن شركات التمويل، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري انخفاضًا قياسيًا بنسبة وصلت إلى 38.3 في المئة.

انخفاض إجمالي العقود التمويلية 36.7%



وانخفض خلال الفترة نفسها إجمالي العقود التمويلية بنسبة 36.7 في المئة إلى نحو 88.0 ألف عقد تمويل، مقارنة بنحو 139.1 ألف عقد تمويل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وانخفض بنسبة 50.6 في المئة مقارنة بإجمالي تلك العقود التمويلية خلال الفترة نفسها من عام 2021 التي كانت قد بلغت 173.9 ألف عقد تمويل.

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