الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

القطاع الخاص يضيف نصف مليون وظيفة للمواطنين منذ بداية الرؤية

وظائف فرص شاغرة
وظائف القطاع الخاص
أ أ
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استطاع القطاع الخاص أن يوفر 507 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.23 مليون موظف مقابل 1.72 مليون في نهاية الربع الأول 2016.اضافة اعلان


عوامل أسهمت في زيادة الوظائف

وهناك عدد من العوامل التي أسهمت في زيادة عدد الوظائف، من بينها برامج التوطين الحكومية ضمن رؤية 2030، إضافة إلى النمو الاقتصادي القوي، الذي أنتج مزيدًا من المعدلات في القطاع الخاص.
وجاءت الزيادة بشكل رئيس من زيادة وظائف المرأة بنحو 391 ألف وظيفة خلال الفترة المذكورة، بينما زادت وظائف الذكور بنحو 116 ألفًا تمثل 23% من الوظائف الجديدة إجمالاً.

زيادة معدل التوطين في القطاع الخاص

وزاد معدل التوطين في القطاع الخاص مع ارتفاع توظيف المواطنين إلى 22.3% "2.23 مليون" بنهاية الربع الثاني 2023.
ويبلغ إجمالي عدد العاملين 9.98 مليون موظف، بينهم 7.75 مليون وافد "77.7% من الإجمالي".


16.8 % معدل التوطين في 2016

وكان معدل التوطين بنهاية الربع الأول 2016 نحو 16.8% "1.72 مليون مواطن"، حيث كان عدد العاملين الإجمالي 10.24 مليون موظف، بينهم 8.52 مليون وافد "83.2% من الإجمالي".
ونظرًا إلى هذه التطورات، زاد عدد المواطنين الذكور 10%، ليبلغ 1.33 مليون موظف بنهاية الربع الثاني من 2023، مقابل 1.22 مليون بنهاية الربع الأول 2016.

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