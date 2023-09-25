القطاع الخاص يضيف نصف مليون وظيفة للمواطنين منذ بداية الرؤية

أ أ

استطاع القطاع الخاص أن يوفر 507 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.

وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.23 مليون موظف مقابل 1.72 مليون في نهاية الربع الأول 2016. اضافة اعلان





عوامل أسهمت في زيادة الوظائف



زيادة معدل التوطين في القطاع الخاص





16.8 % معدل التوطين في 2016



وهناك عدد من العوامل التي أسهمت في زيادة عدد الوظائف، من بينها برامج التوطين الحكومية ضمن رؤية 2030، إضافة إلى النمو الاقتصادي القوي، الذي أنتج مزيدًا من المعدلات في القطاع الخاص.وجاءت الزيادة بشكل رئيس من زيادة وظائف المرأة بنحو 391 ألف وظيفة خلال الفترة المذكورة، بينما زادت وظائف الذكور بنحو 116 ألفًا تمثل 23% من الوظائف الجديدة إجمالاً.وزاد معدل التوطين في القطاع الخاص مع ارتفاع توظيف المواطنين إلى 22.3% "2.23 مليون" بنهاية الربع الثاني 2023.ويبلغ إجمالي عدد العاملين 9.98 مليون موظف، بينهم 7.75 مليون وافد "77.7% من الإجمالي".وكان معدل التوطين بنهاية الربع الأول 2016 نحو 16.8% "1.72 مليون مواطن"، حيث كان عدد العاملين الإجمالي 10.24 مليون موظف، بينهم 8.52 مليون وافد "83.2% من الإجمالي".ونظرًا إلى هذه التطورات، زاد عدد المواطنين الذكور 10%، ليبلغ 1.33 مليون موظف بنهاية الربع الثاني من 2023، مقابل 1.22 مليون بنهاية الربع الأول 2016.