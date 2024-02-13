القطاع الخاص مديون للبنوك بـ 2.5 تريليون ريال

أ أ

ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال عام بنسبة 10%، وبزيادة بلغت 229.2 مليارًا، حيث بلغت 2.5 تريليون ريال في ديسمبر 2023، بدلاً من 2.2 تريليون ريال في ديسمبر 2022.





مطلوبات المصارف من القطاع الخاص



سجلت القروض والسلف 75% من مطالبات البنوك



ارتفاع القروض المخصصة للاستثمار في الأوراق المالية



وتجاوزت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص تريليوني ريال منذ 2021 لتستمر في الزيادة حتى وصلت خلال عامين إلى نحو 2.5 تريليون ريال، وفقًا لـ "الوطن".وكانت قيمة مطالبات المصارف من القطاع الخاص لا تتجاوز تريليون ريال في 2012 لتتضاعف خلال 10 سنوات بزيادة سريعة مدفوعة بتوسع المشاريع وبالتسهيلات التي قدمتها البنوك لمؤسسات القطاع الخاص.وسجلت قروض وسلف وسحوبات على المكشوف، التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع مطالبات البنوك للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 9.6%، مرتفعة من 2.2 تريليون ريال إلى 2.4 تريليون ريال.وارتفعت الكمبيالات المخصومة بنسبة 20.2% مرتفعة من 15.2 مليار ريال إلى 18.7 مليار ريال ليصل مجموع الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص نحو 2.4 تريليون ريال مرتفعًا من 2.2 تريليون ريال وبزيادة سنوية بلغت 9.7%.كما ارتفعت مطالبات البنوك للقطاع الخاص في القروض المخصصة للاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بنسبة 19.6% مرتفعة من 68.3 مليار ريال إلى 81.7 مليار ريال.