"الفيدرالي الأمريكي" يلمح لمزيد من التشديدات في الفترة المقبلة

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أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قرارا جديدا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء، الذي كانت تنتظره الأسواق، ملمحا إلى مزيد من التشديد خلال الفترة المقبلة. اضافة اعلان





تثبيت أسعار الفائدة:



بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي:





كبار الاقتصاديين:



وقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5 % كما هي عند أعلى مستوى في 22 عاما، مؤكدا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويلوقال الفيدرالي إن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، ومن المرجح أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.وسبق أن توقع تقرير بلومبرج، أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية خلال العام الحالي بعد تباطؤ التضخم، على أن يترك المجال مفتوحًا أمام تطبيق زيادة أخرى في مطلع نوفمبر المقبل.توقع التقرير أن تبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرشحة على أسعار الفائدة في اجتماعها الحالي عند أعلى مستوياتها خلال 22 سنة، في نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5%.ويصدر قرار سعر الفائدة الأمريكية وتوقعات اللجنة عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن، وبتوقيت القاهرة عند الساعة التاسعة على أن يعقد رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا بعدها بـ30 دقيقة.وخلص استطلاع رأي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، شارك فيه مجموعة من كبار الاقتصاديين الأكاديميين، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يتحدى توقعات المستثمرين ويرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى على الأقل.