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الفيدرالي الأمريكي يبقى على الفائدة دون تغيير

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي
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أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغير عند نطاق 5.25 إلى 5.5 بالمئة تماشياً مع التوقعات، للمرة الرابعة على التوالي، خلال اجتماعه اليوم، أولى اجتماعاته لعام 2024.اضافة اعلان

الفيدرالي الأمريكي يبقى على الفائدة


وقال الفيدرالي في محضر اجتماعه الذي استمر على مدار يومين، إنه انتهى من دورة تشديد السياسة النقدية، لكنه غير مستعد الآن لخفض الفائدة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تخطط لمواصلة زيادة أحجام مزادات السندات تدريجياً حتى أبريل، ولكن بعد ذلك لا تتوقع زيادات أخرى على مدى الأرباع القليلة القادمة على الأقل.

ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية


وقالت وزارة العمل الأمريكية إن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في عامين, وفي الوقت نفسه، ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 107 آلاف وظيفة في شهر ديسمبر الماضي، حسبما أظهر تقرير التوظيف الوطني اليوم الأربعاء.

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