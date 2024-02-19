الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الفالح: 3 تريليونات دولار فرص الاستثمار في المملكة

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، أن فرص الاستثمار في السعودية في القطاعات كافة تقدر بنحو 3 تريليونات دولار.

فرص الاستثمار في المملكة تقدر بـ 3 تريليون دولاراضافة اعلان

وقال الفالح، على هامش منتدى الاستثمار التركي السعودي في إسطنبول: إن القطاع الخاص التركي لديه ميزة نسبية في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع المقاولات والإنشاءات.

قطاعات التشييد والبناء أبرز الفرص الاستثماراية

وأضاف: إن أبرز الفرص الاستثمارية على المدى القصير تتمثل في قطاعات التشييد والبناء، إذ يبلغ حجم العقود التي ستتم ترسيتها في السنوات القليلة القادمة نحو 1.8 تريليون دولار.

إنشاء المشاريع لبناء اقتصاد مستدام

وتهدف وزارة الاستثمار من هذه العقود إنشاء المشاريع لتحقيق مستهدفات الرؤية وبناء اقتصاد مستدام.
وأوضح، أن شركات المقاولات التركية قفزت من 8 شركات في قائمة أكبر 200 شركة مقاولات عالمية إلى 40 شركة حالياً، ولا يفوقهم في الترتيب سوى الشركات الصينية.

اقرأ أيضا

السلامة: هذه أبرز الانتهاكات في الملكية الفكرية بالمملكة

عاجل.. انخفاض أسعار 11 صنفًا من المواد الغذائية بأكثر من 5%

أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع وسط استمرار مخاوف الطلب

"الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية تمكين 4 منصات عقارية للاستفادة من خدمة المستشار العقاري

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12502 نقطة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة الصناعات العسكرية 12:07 م الإثنين، 05 فبراير 2024

الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون