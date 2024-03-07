الغامدي: 40 ألف طن خضار وفواكه في رمضان ويكشف السبب الرئيس لرفع الأسعار

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أكد رئيس لجنة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية
الصناعية في جدة، سحيم الغامدي، استقرار أسعار الفاكهة والخضار في حلقة خضار جدة.
توفير 35 ألف طن من الفاكهةوقال إنها تتوفر بكميات وأنواع وأصناف مختلفة وكبيرة،
لافتاً إلى أن تجار جدة تعاونوا واستعدوا لموسم رمضان منذ منتصف شعبان من خلال
توفير 35 ألف طن من الفاكهة، إضافة إلى أربعة آلاف طن خضار وفواكه محلية، حتى لا
تتأثر الأسعار، وفقًا لـ"عكاظ".
المستهلك هو السبب الرئيس في رفع الأسعاررئيس لجنة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، سحيم الغامدي
وقال الغامدي: "المستهلك هو السبب الرئيس في رفع الأسعار من خلال الإصرار على التبضع ليلة دخول رمضان، والتدافع على حلقة الخضار، وهنا يزيد الطلب على السلعة ويصبح أكثر من العرض فترتفع الأسعار".
استقرار أسعار البصلوأشار الغامدي، إلى أن أسعار البصل تشهد، حالياً،
استقراراً، إذ يباع بواقع 55 ريالاً لكل 20 كيلوجراماً، لافتاً إلى أن سبب ارتفاع
أسعاره في الشهرين الماضيين هو ارتفاع عالمي وحالة استثنائية نتيجة للحظر المفروض
من الدول المصدرة بسبب تعرضها لتأثيرات مناخية.
وأوضح الغامدي أن حلقة الخضار؛ التي تشهد حركة إقبال كبير من المتسوقين، ما زالت تعتبر نقطة التوزيع الرئيسة لمناطق المملكة، وأن "تجار الفواكه والخضار يسعون دائماً إلى تنوع مصادرهم من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع العديد من التجار لتوفير تلك الاحتياجات، مع الاهتمام بالمنتج المحلي من خلال تشجيع المزارعين المحليين ودعمهم وتذليل المصاعب التي قد تواجههم، كل ذلك بهدف استمرارية ضخ الفواكه والخضروات محلياً وعالمياً إلى حلقة خضار جدة دون التقيد بالمواسم ولثبات الأسعار".