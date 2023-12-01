العمير: اختفاء 80 مليون وظيفة خلال 4 سنوات (فيديو)

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قال المختص بالموارد البشرية، سعود العمير، إن ملايين الوظائف ستختفي في غضون أربع سنوات من الآن.

وقال في مقابلة مع فضائية "روتانا"، إن إحدى الدراسات ذكرت أنه بحلول 2027 سوف تختفي حوالي 80 مليون وظيفة وتظهر 70 مليون وظيفة أخرى، أغلبها بمجالات التقنية اضافة اعلان

وتابع: "والسؤال هل هذا يتطلب مؤهلات عليا؟".



الوظائف الجديدة



وتوقع تقرير دولي صادر عن شركة كورسيرا عن مستقبل الوظائف حول العالم، اختفاء 85 مليون وظيفة حول العالم، مقابل 97 مليون وظيفة جديدة ستظهر بحلول 2025. وظائف المستقبل.وأظهر التقرير أن الوظائف الجديدة، تتمثل في مهندس البرمجيات، مهندس تعلم الآلة، محلل البيانات، وأخصائي التسويق.وستعتمد الوظائف بالأساس على عدد من المهارات منها، المهارات الشخصية: كاتخاذ القرار والابتكار، ومهارات التواصل مثل: التعاون، وإدارة المشروعات، والمهارات التقنية: كالبرمجة.