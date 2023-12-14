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"العمل الدولية": معدلات توظيف الشباب في المنطقة العربية بلغت 26%

منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
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قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت هونجبو، إن معدلات العمل للشباب والفتيات في المنطقة العربية تبلغ حوالي 26%.اضافة اعلان

توفير الأدوات لتمكين الشباب في المستقبل

وأضاف، لدينا مسؤوليات لتمكينهم بالأدوات التي تساعدهم في المستقبل وبالعدالة الاجتماعية ويجب علينا توفير فرص عمل للشباب ونستثمر فيهم ونفكر في سياسات وبرامج للوصول للأهداف المناسبة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان المستقبل الواعد لسوق العمل ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في الرياض.

تجاوز التحديات المعقدة لسوق العمل

أضاف الذكاء الاصطناعي قد يخفض من أجور العمل مع إمكانياته فتح فرص عمل جديدة، مطالبا بمضاعفة الجهود لتجاوز التحديات والتحولات المعقدة التي يواجهها سوق العمل لضمان الازدهار للأجيال القادمة.
وقال: "الشباب من الجنسين ليسو مستفيدين فقط في سوق العمل بل هم الشركاء الفاعلين ووجودهم دافع قوي للتغيير والابتكار".

التحول في التركيبات السكانية والتوترات الجيوسياسية

وأشار إلى التحديات الكبيرة الحالية التي تتفاقم مع التغيير المناخي والتطور التقني السريع والتحول في التركيبات السكانية والتوترات الجيوسياسية.
وبين أن الذكاء الاصطناعي قوة تحولية يمكن أن تشكل النسيج الأساسي لقوى العمل ويجب تمكين الشباب من التكيف والابتكار.

التغطية العالمية لسوق العمل بحلول 2030

واستعرض احصائيات تم نشرها في المنظمة عن تحقيق التغطية العالمية لأسواق العمل في العالم بحلول 2030 سيحتاج العالم فيها توفير 24 مليون وظيفة.
ويتطلب ذلك الاستثمار في البنية التحتية العالمية من خلال التوسع في شبكات الإنترنت وستكون ثقافة التعلم مدى الحياة هي المحور الأساسي.

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