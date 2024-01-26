"العمر": رفع نسبة التوطين يخلق 16 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الهندسي

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أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين صالح العمر خلال حديثة لقناة "الاخبارية" على جهود الهيئة في دعم الكوادر الوطنية والاستفادة منها في المشاريع الهندسية. اضافة اعلان





رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية 25%



تمكين المهندس الوطني حديث التخرج



يمثل المهندس الوطني 34% من أعضاء الهيئة



الهيئة الهندسية تدعم خريجي الهندسة والمجالات المتعلقة



وقال إن المملكة تشهد نهضة في مشاريع متعددة مما يجعل الطلب على الكفاءات الهندسية متزايدا للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.وأضاف، إن ارتفاع نسبة توطين المهن الهندسية إلى 25% يعزز الاستدامة في المشاريع الهندسية ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.ويهدف القرار إلى تمكين المهندس الوطني حديث التخرج خاصة من الاستفادة من خبرات المهنسدين وأصحاب الكفاءات في المجال الهندسي.وأكد على أنه لا يمكن الحصول على الاعتماد المهني قبل التأكد من الشهادات والخبرات وتوافر الشروط المهنية وفقا لنظام المزاولة وبالتالي يستحيل أن يكون عضو في الهيئة مزور.ويمثل الأعضاء السعوديون في الهنيئة ما نسبته 34% ما بين مهندس وفني وأخصائي ، يشكلون العمق الهندسي لعجلة التنمية في المملكة.وأشار إلى توافر أكثر من 16 ألف وظيفة هندسية وفنية للمواطنين والمواطنات في القطاع الهندسي.ونوه إلى دعم الهيئة لخرجي الهندسة والمجالات المتعلقة بها من خلال اعتماد منصة مؤهل مرجعا أساسيا لتوظيف الكفاءات الهندسية وفق ما يجتاجه سوق العمل.وأكد على أن الهيئة تعزز الموثوقية القانونية ورفع مستوى كفاءة المهنة من خلال ضبطها لأصحاب المؤهلات المزوة وإحالتهم لجهات الاختصاص.